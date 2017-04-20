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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На ВЭФ-2017 подведут итоги использования льготного кредитования в рамках "дальневосточного гектара"
«Надеюсь, что на Восточном экономическом форуме мы сможем представить не только программу по льготному кредитованию, но и результаты, которые уже смогли достичь люди, воспользовавшиеся кредитом на получение «дальневосточного гектара». То есть мы будем пожинать первые плоды», - сообщил он.
Льготное кредитование получателей «дальневосточного гектара» стартовало 27 апреля.
«Мы рады, что запустили эту программу с «Почта Банком». Со вчерашнего дня любой желающий на сайтах «Почта Банка», Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке может, предоставив минимальное количество данных – имя, фамилию, СНИЛС, номер «дальневосточного гектара», в течение 30 минут получить решение по кредитной заявке. Программа рассчитана до конца года. На ее реализацию выделено 3 млрд рублей», - сказал глава ФРДВ.
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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