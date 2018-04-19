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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 02 Мая, 21:32 |
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В Приморье пересчитали преступления и наказания
По данным Управления МВД России по Приморскому краю, в I квартале 2018 года зарегистрировано 8.4 тыс. преступлений, что на 5% меньше, чем в I квартале 2017 года. Из общего числа зарегистрированных преступлений 24% отнесены к разряду тяжких и особо тяжких.
На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 435 преступлений (в I квартале 2017 года – 456). Совершено 1364 преступления против личности (на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них 52 убийства или покушения на убийство, 152 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 случая похищения человека, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Зарегистрировано 444 преступления, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (на 7% больше); 1155 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (меньше на 8%); 168 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (уменьшение на 32%).
Самым распространенным преступлением остаются кражи (31% всех преступлений), по сравнению с I кварталом 2017 года их число уменьшилось на 14%, каждая десятая кража – квартирная.
С применением различных видов оружия совершено 23 преступления (уменьшение на 12%).
Правоохранительными органами выявлены 4 тыс. человек, совершивших преступления, из них каждый двадцать первый – несовершеннолетний и каждая пятая – женщина, каждый третий совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 67% выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.
К уголовной ответственности привлечено 3.6 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 55%, что соответствует уровню I квартала 2017 года.
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Наши партнеры18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, сайт вoт http://viksclick. online/public/8965713741532422
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