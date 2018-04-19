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02 Мая 2018, 19:12 | Регион сегодня |

В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"

Более 100 туристических компаний откроют жителям и гостям Приморья свои предложения

Жителей и гостей Приморского края приглашают принять участие в ХХII Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo» (PITE).  Мероприятие состоится 18, 19 и 20 мая во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, начало в 10.00. В ТИЦ Приморья назвали 10 причин посетить это знаковое для края мероприятие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС

PITE – «Pacific International Tourism Expo» или Тихоокеанская международная туристская выставка является крупнейшим российским туристическим событием, широко известным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На мероприятии традиционно представлены ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом Российской Федерации и Дальнего Востока России, российские и зарубежные туристические компании. Выставка по праву считается знаковым событием для Приморского края, она включена в официальный перечень мероприятий, проводимых администрацией региона. В этом году мероприятие пройдет в 22-ой раз.

КТО УЧАСТВУЕТ В 2018 ГОДУ?

Приморский край на выставке будет представлен в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего турпотенциал 12 дальневосточных территорий. Особенностью PITE-2018 станет участие муниципалитетов региона в экспозиции – города и районы края представят свой туристский потенциал на отдельных стендах.

Среди государств, уже подтвердивших свою готовность выступить с тематическим стендом, – Япония, Китай, Гуам (США) и Вьетнам. Также к участию приглашены туркомпании Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран.

На PITE будут представлены разные направления въездного и внутреннего туризма – культурно-познавательный, экологический, детский, образовательный, санаторно-курортный, этнографический и другие. Помимо российских компаний участие в выставке примут также партнеры из стран Северо-Восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИТАК, 10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ PITE:

- Быть в центре событий. В день открытия выставки, которое состоится 18 мая в 10.00, будут присутствовать первые лица Приморского края и регионов Дальнего Востока, а также журналисты.

- Выбрать направление для путешествия. Ежегодно в рамках PITE собираются более 100 туристических компаний и представительств, которые интересным и креативным образом предлагают посетить те или иные страны  – здесь и природные красоты, и курорты, и самые яркие исторические и архитектурные объекты, и парки аттракционов. В основном, это путешествия по Азии и России.

- Найти «свою» туристическую компанию. На выставке можно лично познакомиться со всеми представителями и туристическими агентами региона, а также с представителями туристических офисов разных стран. Среди них можно выбрать тех, кто вам больше всего подходит, причем нет необходимости для этого ездить по всему городу, ведь все собраны в одном месте.

- Найти партнера.  Если вы работаете в сфере туризма или собираетесь это делать, то вам необходимо быть на этом мероприятии, чтобы завести полезные знакомства и наладить контакты.

- Получить информацию о Приморском крае. Вы просто не представляете, как много можно найти интересных мест во Владивостоке и во всем Приморье, о которых вы и не слышали. Всего насчитывается порядка 6 тысяч уникальных достопримечательностей и направлений – обойти все займет около 10 лет. Вы уверены, что знаете наш регион? По всем интересующим вопросам можно будет обратиться к сотрудникам на стенде Туристско-информационного центра.

- Получить информацию о путешествиях по Дальнему Востоку. Помимо представителей регионов, которые расскажут о своих знаковых местах (Приморье – море, Камчатка – вулканы, а Якутия – бриллианты), будет представлен бренд «Восточное кольцо России». С каждым днем становится все реальнее организовать комплексный тур по регионам ДФО, который займет до 7 дней. Здесь вы сможете понять, как это сделать и кто в этом поможет.

- Увидеть премьеру фильма. В первый день выставки 18 мая в 17.00 пройдет творческая встреча со съемочной группой и предпремьерный показ художественного фильма «Смотрите, как красиво!» в корпусе В.

- Выиграть призы. Ежегодно в рамках PITE проходят акции, викторины, конкурсы, в которых посетители побеждают и становятся обладателями приятных призов, от сувениров до туристических путевок. Например, в прошлом году одна гостья выиграла путевку на двоих в недельный тур на Филиппины.

- Сделать красивые памятные фото. Многие участники выставки делают невероятно красивые стенды, например, в прошлом году казино Tigre de Cristal установило рулетку. Бывает, что можно сфотографироваться с «Мисс Гуам» и «девушками-тигрицами» из приморского казино, а также с «песочными картинами». Советуем проверить, что будет в этом году!

- Посетить набережную ДВФУ. В дни проведения выставки проходит фестиваль «День путешественника» с интересной развлекательной программой и ресторанной улицей.

- Мероприятие проходит в теплые майские выходные.

КАК ДОБРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Мероприятие пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета в корпусе В. Информацию об автобусных маршрутах можно найти на сайте Тихоокеанского Туристского форума ттфроссия.рф.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Восточное кольцо России 


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Комментарии
  • oleg21:26, 02.05.2018

    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, сайт вoт http://viksclick. online/public/8965713741532422
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