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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 02 Мая, 21:29 |
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В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
Жителей и гостей Приморского края приглашают принять участие в ХХII Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo» (PITE). Мероприятие состоится 18, 19 и 20 мая во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, начало в 10.00. В ТИЦ Приморья назвали 10 причин посетить это знаковое для края мероприятие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
КРАТКИЙ ЭКСКУРС
PITE – «Pacific International Tourism Expo» или Тихоокеанская международная туристская выставка – является крупнейшим российским туристическим событием, широко известным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На мероприятии традиционно представлены ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом Российской Федерации и Дальнего Востока России, российские и зарубежные туристические компании. Выставка по праву считается знаковым событием для Приморского края, она включена в официальный перечень мероприятий, проводимых администрацией региона. В этом году мероприятие пройдет в 22-ой раз.
КТО УЧАСТВУЕТ В 2018 ГОДУ?
Приморский край на выставке будет представлен в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего турпотенциал 12 дальневосточных территорий. Особенностью PITE-2018 станет участие муниципалитетов региона в экспозиции – города и районы края представят свой туристский потенциал на отдельных стендах.
Среди государств, уже подтвердивших свою готовность выступить с тематическим стендом, – Япония, Китай, Гуам (США) и Вьетнам. Также к участию приглашены туркомпании Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран.
На PITE будут представлены разные направления въездного и внутреннего туризма – культурно-познавательный, экологический, детский, образовательный, санаторно-курортный, этнографический и другие. Помимо российских компаний участие в выставке примут также партнеры из стран Северо-Восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
ИТАК, 10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ PITE:
- Быть в центре событий. В день открытия выставки, которое состоится 18 мая в 10.00, будут присутствовать первые лица Приморского края и регионов Дальнего Востока, а также журналисты.
- Выбрать направление для путешествия. Ежегодно в рамках PITE собираются более 100 туристических компаний и представительств, которые интересным и креативным образом предлагают посетить те или иные страны – здесь и природные красоты, и курорты, и самые яркие исторические и архитектурные объекты, и парки аттракционов. В основном, это путешествия по Азии и России.
- Найти «свою» туристическую компанию. На выставке можно лично познакомиться со всеми представителями и туристическими агентами региона, а также с представителями туристических офисов разных стран. Среди них можно выбрать тех, кто вам больше всего подходит, причем нет необходимости для этого ездить по всему городу, ведь все собраны в одном месте.
- Найти партнера. Если вы работаете в сфере туризма или собираетесь это делать, то вам необходимо быть на этом мероприятии, чтобы завести полезные знакомства и наладить контакты.
- Получить информацию о Приморском крае. Вы просто не представляете, как много можно найти интересных мест во Владивостоке и во всем Приморье, о которых вы и не слышали. Всего насчитывается порядка 6 тысяч уникальных достопримечательностей и направлений – обойти все займет около 10 лет. Вы уверены, что знаете наш регион? По всем интересующим вопросам можно будет обратиться к сотрудникам на стенде Туристско-информационного центра.
- Получить информацию о путешествиях по Дальнему Востоку. Помимо представителей регионов, которые расскажут о своих знаковых местах (Приморье – море, Камчатка – вулканы, а Якутия – бриллианты), будет представлен бренд «Восточное кольцо России». С каждым днем становится все реальнее организовать комплексный тур по регионам ДФО, который займет до 7 дней. Здесь вы сможете понять, как это сделать и кто в этом поможет.
- Увидеть премьеру фильма. В первый день выставки 18 мая в 17.00 пройдет творческая встреча со съемочной группой и предпремьерный показ художественного фильма «Смотрите, как красиво!» в корпусе В.
- Выиграть призы. Ежегодно в рамках PITE проходят акции, викторины, конкурсы, в которых посетители побеждают и становятся обладателями приятных призов, от сувениров до туристических путевок. Например, в прошлом году одна гостья выиграла путевку на двоих в недельный тур на Филиппины.
- Сделать красивые памятные фото. Многие участники выставки делают невероятно красивые стенды, например, в прошлом году казино Tigre de Cristal установило рулетку. Бывает, что можно сфотографироваться с «Мисс Гуам» и «девушками-тигрицами» из приморского казино, а также с «песочными картинами». Советуем проверить, что будет в этом году!
- Посетить набережную ДВФУ. В дни проведения выставки проходит фестиваль «День путешественника» с интересной развлекательной программой и ресторанной улицей.
- Мероприятие проходит в теплые майские выходные.
КАК ДОБРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Мероприятие пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета в корпусе В. Информацию об автобусных маршрутах можно найти на сайте Тихоокеанского Туристского форума ттфроссия.рф.
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Наши партнеры18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
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