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В Приморье выберут пилотный участок для "заселения" специальной бактерии
Уникальную технологию, разработанную японской корпорацией Sawayama Corporation, могут начать использовать для переработки биоотходов на территории Приморского края, в том числе на крупных объектах животноводческого комплекса. Глава Приморья Андрей Тарасенко более детально обсудил данный вопрос с президентом группы компаний Сэйитиро Саваяма в ходе встречи в администрации Приморья.
Перспективы сотрудничества в области утилизации и переработки мусора Андрей Тарасенко и Сэйитиро Саваяма обсудили в феврале этого года, когда глава Приморья посетил Японию в составе российской делегации.
Отметим, что компания Sawayama использует специальную бактерию для производства органических удобрений из мусора – данная технология уже получила мировое признание. Продолжая переговоры, руководитель Приморья подтвердил заинтересованность в использовании японских ноу-хау.
«Мы изучили международную практику – действительно ваши технологии дают хороший результат, на который мы рассчитываем. В частности, нас интересует переработка биоотходов на территории крупных предприятий по производству мяса и птицы», – отметил Андрей Тарасенко.
По словам Сэйитиро Саваямы, требуется испытание технологии на месте.
«Для начала нам нужно исследовать материал, который требуется переработать, и запустить туда бактерии. Этим должны заниматься профессионалы, так как при малейшей ошибке бактерия умирает. Важно отметить, что для переработки больших площадей достаточно небольшого количество удобрения, так как бактерия быстро размножается», – сообщил он, добавив, что удобрение безопасно для людей и животных.
Андрей Тарасенко поручил профильному департаменту Администрации края найти «пилотный» участок, рассчитать стоимость приобретаемого удобрения и проработать вопрос его доставки.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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