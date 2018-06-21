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Понедельник| 02 Июля, 18:25 |
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По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
Ознакомительный тур для представителей японских авиакомпаний и туроператоров провел Международный аэропорт Владивосток при поддержке администрации Приморского края. Участникам мероприятия представили возможности региона с прицелом на расширение сотрудничества в турсфере.
Как сообщили в аэропорту, участниками ознакомительного тура стали представители японских авиакомпаний Spring Airlines Japan, JetStar Japan, AirAsia Japan, крупных туристических агентств, а также популярные в Японии блогеры-путешественники.
На рабочих встречах, организованных аэропортом с представителями краевого турбизнеса, российскими авиакомпаниями, представителями Администрации Приморья и Владивостока, обсуждались вопросы сотрудничества и открытия новых рейсов из краевого центра.
«Ознакомительные туры – это проверенный эффективный инструмент для установления партнерских отношений, привлечения новых авиакомпаний, открытия новых маршрутов, а также для увеличения пассажиропотока на существующих направлениях», – отметил начальник отдела авиационного маркетинга МАВ Дмитрий Хазин.
Стоит отметить, что сегодня из Японии в Приморье выполняется девять рейсов в неделю: восемь – в Токио, один – в Осаку. С января по май 2018 года пассажиропоток на данном направлении увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,7 тысячи пассажиров.
Напомним, из Владивостока сегодня выполняются рейсы более чем по 40 различным маршрутам, включая внутрикраевые. В июне была увеличена частота полетов в Токио и Сеул, а также открылось новое направление – в город Муан (Республика Корея). С 1 июля выполняется авиарейс из Владивосток в Муданьцзян.
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