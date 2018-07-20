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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 17:27 |
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Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
Почти год назад, в ходе третьего Восточного экономического форума, Приморский край и Хайфон заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь делегация мегаполиса под руководством заместителя директора департамента науки и технологий Народного комитета города До За Кханя прибыла в край, чтобы обсудить направления обозначенного ранее взаимодействия. Встречу с иностранными партнерами провел директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Глава краевого департамента отметил, что дружеские отношения давно связывают вьетнамский и российский народы. Особенно активно взаимодействие между странами развивались в 70-х, 80-х и начале 90-х годов. Сегодня сотрудничество между государствами выходит на новый уровень. При этом у Приморья и вьетнамских территорий, в том числе города Хайфон, – хорошие перспективы для взаимодействия.
До За Кхань подчеркнул, что делегация прибыла во Владивосток специально, чтобы обсудить возможности для реализации совместных проектов. По его словам, особый интерес для партнеров представляют такие направления, как производство и переработка продукции, экспорт морепродуктов, а также развитие морских технологий. Кроме того, иностранные представители рассчитывают найти здесь партнеров для организации совместного бизнеса.
«Уверен, что есть множество проектов, в которых мы можем сотрудничать. Одним из направлений для взаимодействия является морской транспорт, судоремонт и транспортная логистика», – обозначил Алексей Старичков, подчеркнув, что обе территории специализируются на данных отраслях экономики.
Среди возможных совместных проектов отмечены несколько. Например, обозначена возможность организации при участии иностранных партнеров производства судов, в том числе на базе Ливадийского ремонтно-судостроительного завода и предприятия «Восточная верфь», возводящего корабли для флота Вьетнама. Кроме того, сегодня ведется поиск иностранных и российских компаний, которые могли бы на льготных условиях создавать в Приморье предприятия по производству комплектующих для судов, которые будут строиться на самой крупной в стране судоверфи «Звезда» в Большом Камне.
«Для этого у нас есть хорошие возможности – в Приморском крае созданы режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, которые предоставляют инвесторам льготные условия для открытия производств», – подчеркнул Алексей Старичков, отметив в качестве успешного опыта работы вьетнамского бизнеса в Приморье компанию TrueMilk, занимающуюся созданием животноводческих комплексов и молокозаводов в ТОР «Михайловский».
Также среди возможных российско-вьетнамских проектов – строительство на территории порта Владивостока крупных холодильных складов, через которые Вьетнам и Приморье могли бы поставлять друг другу свою продукцию. Отмечено, что данная идея уже осуждалась в 2016 году с руководством Вьетнама во время официального визита делегации края в страну.
Кроме того, на встрече шла речь о развитии туристских связей. Отмечено, что значительным стимулом для увеличения объемов туристских обменов между Приморским краем и Вьетнамом должно стать открытие прямого регулярного авиасообщения между Владивостоком и Ханоем, а также другими городами СРВ.
До За Кхань подчеркнул, что Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток. В настоящее время вьетнамская авиакомпания VietJet строит в городе новый международный терминал, чтобы мегаполис мог расширять маршрутную карту полетов.
«Надеемся, что у нас появится рейс и во Владивосток. Я обязательно буду докладывать своему руководству о необходимости открытия такого сообщения», – сказал он.
Также в ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества в сфере образования и науки, в частности – совместного развития морских технологий.
Итогом переговоров стала договоренность участников мероприятия о разработке конкретных предложений по реализации совместных проектов.
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