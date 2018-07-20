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Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
1 августа Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало список победителей конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар».
При выборе победителей учитывались следующие критерии: актуальность и возможность реализации идеи на Дальнем Востоке, степень проработанности проекта, достижимость результатов, перспективы дальнейшего развития проекта, творческий характер, новизна и оригинальность проекта.
«Рад поздравить победителей конкурса идей – могу сказать, что результаты действительно впечатлили. Экспертный совет провел оценку более 350 работ изо всех регионов России. Это не только самые смелые и даже фантастические идеи: существенный процент – реализующиеся на «гектарах» проекты», - заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Конкурс еще раз показал, что люди перешли к освоению «дальневосточных гектаров»: строят дома, разбивают приусадебное хозяйство, строят кафе и туристические базы».
Напомним, что конкурс проводился Агентством при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в целях выявления и тиражирования лучших проектов по освоению «дальневосточных гектаров».
Согласно условиям конкурса, организационный комитет на основании проведенной экспертизы заявок определил одного победителя в каждой из пяти номинаций. Всех лауреатов ждут ценные призы, а также путевка во Владивосток и возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме.
Победители конкурса по номинациям:
Самая необычная идея по освоению «дальневосточного гектара» - Мазняк Виктор Алексеевич с проектом «Завод по переработке пластиковых бутылок».
Лучшая идея по коллективному освоению «дальневосточных гектаров» - Етылин Владимир Михайлович с проектом «ОМОЛОН».
Лучший проект «инвестиционного гектара» - Кайибанда Денис Венанович с проектом «Дальневосточная курортная зона».
Лучший бизнес-план - Даниленко Игорь Васильевич с проектом по разведению на «дальневосточном гектаре» коз «Зорькино поле».
Специальная номинация: Лучший реализованный/реализующийся проект по освоению «дальневосточного гектара» - Крылов Сергей Анатольевич с проектом «Двухэтажный торговый центр с зоной «ФУД КОРТ».
В оценке работ приняли участие эксперты соорганизаторов конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар» - представители МСП Банка и Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
«Нам было крайне интересно анализировать проекты участников конкурса. Важно отметить высокий уровень проработки, детальный анализ текущей ситуации, прогнозируемые перспективы и риски. Приятно удивили креативность и широта тематик проектов – от организации фермерских хозяйств до предприятий по переработке пластика и создания центров экотуризма. В том числе благодаря развитию малого и среднего бизнеса, появлению новых идей и проектов возможно улучшение социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке. К сожалению, победитель в каждой из номинаций может быть только один. Но желаем всем участникам конкурса успешной реализации их проектов», - прокомментировал президент и совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников.
При рассмотрении проектов эксперты ориентировались на такие параметры, как социальная значимость и глубокая проработка проекта, перспективы дальнейшего развития и креативный подход к реализации.
Заместитель Председателя Правления МСП Банка Роман Капинос подчеркнул: «Мы с большим интересом рассмотрели представленные в рамках конкурса проекты. Для нас развитие Дальнего Востока – один из важнейших приоритетов, уже сейчас Корпорация МСП и МСП Банк принимают активное участие в развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Финансовая поддержка по ставке от 8,9% годовых на рыночных условиях – это реальный инструмент поддержки предпринимателей ДФО. Убежден, что содействие реализации новых проектов и поддержка действующего бизнеса станут толчком к дальнейшему развитию производственного потенциала региона, росту дальневосточной экономики в целом».
Напомним, что прием заявок на конкурс идей и проектов «Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился пять месяцев до 20 июля 2018 года. Автор лучшего решения по освоению «дальневосточных гектаров» в каждой из пяти номинаций конкурса получит приз: 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на четвертом Восточном экономическом форуме (г. Владивосток, 11-13 сентября 2018 года).
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
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