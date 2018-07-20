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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Семь земельных участков оформлено для строительства завода СПГ в Приморье
Как доложил начальник управления морских проектов – ведущий ГИП ОАО «ВНИПИгаздобыча» Александр Никишин, сегодня закончена подготовка проектно-сметной документации первого этапа реализации проекта в сухопутной части на полуострове Ломоносова. Документы находятся на рассмотрении Главгосэкспертизы РФ. Получение разрешения на строительство ожидается в конце декабря 2014 года.
Одновременно ведется подготовка к выходу на строительную площадку подрядчика, одновременно формируется сводный сметный расчет затрат на строительство для подготовки конкурсной документации на выбор подрядчика . Конкурс планируется провести до конца декабря текущего года.
Как сообщил генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь Крутиков, для реализации проекта строительства завода требуется 23 земельных участка. Уже оформлено 6 договоров аренды и 1 договор купли-продажи.
Проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода.
Вся работа ведется в соответствии с планом-графиком. Так, по второму этапу документацию планируется передать в ООО «Газпром СПГ Владивосток» уже в ноябре. Параллельно ведется работа с федеральными ведомствами – Федеральным агентством морского и речного транспорта, Росморпортом, таможенными и пограничными службами по включению объектов в территорию морского порта Владивосток и получению необходимых технических условий.
На 70 процентов выполнена проектно-сметная документация и по третьему этапу.
«Запуск комплексно проекта завода СПГ планируется к 4 кварталу 2018 года. Объекты будут строиться параллельно», - сообщил Игорь Крутиков.
Василий Усольцев отметил хорошие темпы выполнения всех работ.
«Хорошо, что новый год мы начнем с новой крупной стройки в Приморье», - подчеркнул первый вице-губернатор.
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