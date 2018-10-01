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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке за каждого неучтенного туриста из Китая гостиница заплатит по 400 тыс. рублей
Департамент туризма Приморья совместно с сотрудниками миграционной службы УМВД России по краю проводят мониторинг исполнения туркомпаниями межправительственного соглашения о безвизовых групповых обменах с Китаем. В объектив внимания специалистов попадают отели, гостиницы, а также точки общественного питания, предоставляющие услуги иностранным гостям по договоренности с туроператорами – исполнителями межправсоглашения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
На этот раз в центре внимания рабочей группы оказалась гостиница «Восток», расположенная в районе Дальпресса по адресу: Мыс Чумака, 1А. По информации департамента туризма, туркомпании регулярно расселяют здесь туристов, прибывающих в край по групповым обменам. Кроме того, гостиница предоставляет свои услуги и индивидуальным путешественникам, например, из Республики Корея.
Вместе с тем, как показал мониторинг, объект работает с нарушениями – руководство отеля не подает сведения о гостях в миграционную службу, нарушая тем самым российское законодательство. Кроме того, вызывает вопросы кафе при отеле, где завтракают туристы.
Сотрудники департамента и краевого УМВД осмотрели гостиницу и пищеблок и пообщались с представителями объекта. Руководство «Востока» на просьбы явиться и дать объяснение по выявленным нарушениям не отреагировало. Теперь, по словам сотрудников УМВД России по Приморскому краю, учреждению грозит огромный штраф.
«Сейчас здесь проживают около 40 иностранцев. По предварительным данным, за каждого не поставленного на учет гражданина гостинице придется заплатить по 400 тысяч рублей», – отметили в УМВД.
Как подчеркнул директор департамента туризма Константин Шестаков, не останутся без наказания и турфирмы, заселившие иностранных туристов в отель, не убедившись в том, что гостиница соблюдает нормы законодательства.
«В случае, если мы в рамках мониторинга выявляем нарушения механизмов реализации межправсоглашения, эти факты выносятся на межведомственную комиссию, куда входят представители ФСБ, миграционного подразделения УМВД, пограничной, таможенной, налоговой служб, Роспотребнадзора и Центробанка. Мы озвучиваем все нарушения, которые были в течение сезона, и, если эти нарушения носят серьезный либо неоднократный характер, принимается решение об исключении данной компании из списка уполномоченных работать по межправсоглашению», – отметил он.
Глава ведомства подчеркнул, что та фактура, которая на сегодняшний день уже есть у департамента туризма, говорит о том, что в рамках этого сезона некоторые компании будут рекомендованы к исключению из списка уполномоченных туроператоров.
Отметим, также рабочая группа посетила кафе китайской кухни «Хун Чи» в районе остановки транспорта «Лазо», где регулярно питаются китайские туристские группы. По итогам мониторинга выявлены не только нарушения трудового законодательства – сотрудники кафе из КНР работали без соответствующих документов, но и грубейшие нарушения санитарных норм, заметные невооруженным глазом.
По словам Константина Шестакова, такие кафе и гостиницы наносят серьезный урон имиджу Приморья как туристской дестинации, поэтому проведение мониторинга имеет большое значение для всей отрасли.
«Сейчас, по окончании высокого сезона, когда мы уже не будем доставлять особых волнений гостям из КНР и Республики Корея, мы будем проводить такую совместную работу, потому что, безусловно, для нас очень важно поддержать уровень качества приема иностранных гостей в крае», – подчеркнул он.
Напомним, поток иностранных туристов в Приморье ежегодно растет. В прошлом году регион посетили более 640 тысяч иностранцев, и уже в первом полугодии этого года в край въехали 316,5 тысяч путешественников из-за рубежа, из них с туристскими целями – 256,4 тысячи гостей. Прирост составил 19%. При этом первое место по числу прибывших традиционно занял Китай. С января по июнь регион принял почти 190 тысяч граждан КНР, более половины из которых приехали в рамках межправсоглашения.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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