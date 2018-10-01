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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморью назначили единственного поставщика топлива
Подписано распоряжение Правительства РФ об определении компании «Роснефть» единственным поставщиком топочного мазута для нужд Приморского края. Ранее с инициативой поддержать данное мероприятие, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в регионе, руководство края обратилось к Президенту России. Владимир Путин эту инициативу поддержал, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам первого заместителя генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Александра Шубенкова, наличие единого поставщика топочного мазута позволит предприятию своевременно пополнять запасы качественным топливом для стабильной работы в отопительный период.
«В целом для прохождения отопительного сезона Примтеплоэнерго потребуется около 220 тысяч тонн мазута, около 600 тысяч тонн угля, а также свыше 4 тысяч тонн дизельного топлива», – сообщил он.
По информации Александра Шубенкова, на сегодняшний день на предприятии создан запас угля в размере 120,7 тысячи тонн или 107% от норматива, мазута – 52 тысячи тонны или 113% от нормы и дизельного топлива – 594 тонны или 144%, необходимого для начала отопительного сезона. Таким образом, Примтеплоэнерго уже на сегодняшний день полностью обеспечено запасом топлива выше установленного норматива для начала отопительного сезона.
Напомним, на совещании, которое провел врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко, отмечено, что на данный момент общая готовность края к зиме составляет 95%. 15 сентября началось оформление паспортов готовности. На случай аварийных ситуаций готовы резервные источники питания, сформированы аварийно-ремонтные бригады.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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