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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
Делегация Республики Крым прибыла в Приморье для укрепления связей между регионами по различным направлениям. Ознакомительная встреча состоялась во вторник, 2 октября, в администрации Приморского края.
Участие в мероприятии приняли руководители департаментов администрации Приморья и главы муниципалитетов двух регионов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области промышленности, туризма, развития гуманитарных связей, образовательных обменов и других.
Глава департамента образования и науки Приморья Надежда Кочурова отметила, что у края хороший образовательный потенциал.
«Здесь расположен Дальневосточный федеральный институт, где студенты могут получить уникальное образование. Помимо этого, мы отвечаем требованиям наших работодателей. Так, например, из краевого бюджета профинансировано обучение огранщиков алмазов для одного из крупнейших инвесторов», – сообщила она.
Представители системы здравоохранения Приморья презентовали потенциал в этой области: санатории и Медицинский центр ДВФУ.
Подчеркнуто также, что ежегодно из краевого бюджета направляется около 20 миллионов рублей на организацию поездок детей из Приморья в лагеря Республики Крым. Аналогичная возможность есть и у крымчан – детские делегации отдыхают во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, туризм – одно из ключевых направлений сотрудничества. С 2016 года турпоток в Приморье увеличился вдвое.
«Путешествовать в Приморье стало модно во многих азиатских странах, так как мы ближайшая европейская точка. Нашим основным партнером является Китай. Много туристов и с регионов Дальнего Востока – около 3,5 миллионов человек в год. Сейчас приоритетным направлением мы рассматриваем создание дальневосточной круизной линии – соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме», – сообщил он.
Представители делегации Крыма выразили заинтересованность в увеличении туристического потока между регионами.
«Будем рады работать с вами в этом направлении. Нам интересно, в том числе, и развитие круизного сообщения», – подчеркнула председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» Олеся Харитоненко, добавив, что на региональном телевидении будут размещены ролики о Приморье для привлечения туристов.
В ближайшие дни представители крымской делегации проведут ряд переговоров с главами муниципалитетов Приморья и посетят ключевые туристские объекты края, а также несколько городов Китая.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края).
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Совсем сдурели крымчан в Приморье приглашать? Им проще уехать в европейскую часть России. И отдыхать и уж тем более лечиться и дешевле и качественнее будет. Нашли мне Приморье где рекомендуют лечиться! Совсем что ли крыша съехала?
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