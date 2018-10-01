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02 Октября 2018, 18:19 | Регион сегодня |

Жители Владивостока и Приморья стоят в очереди к цельбоносным мощам святителя Луки

В первый день поклониться главной святыне Крыма пришло около 4000 приморцев. Перед поклонением рекомендуют изучить Памятника паломника

Для того чтобы постараться получить пользу для своей души, важно правильно подготовиться к нему, понять, как все будет происходить. Для этого размещена Памятника паломника.

Ковчег из Симферополя с мощами святителя Луки Войно-Ясенецкого прибыл в Приморский край в понедельник, 1 октября. В течение трех дней жители и гости Владивостока могут поклониться одной из самых почитаемых святынь Крыма в Покровском кафедральном соборе. Собор в эти дни открыт с 8.00 до 21.00, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1 октября по 27 ноября по 17 российским городам, начиная с Владивостока, проходит духовно-просветительская программа по принесению в города России одной из самых почитаемых святынь Крыма – мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Как рассказали в пресс-службе Владивостокской епархии, за первый день увидеть святыню и поклониться в Покровский кафедральный собор пришли более 3 900 жителей региона.

«Программа по принесению крымской святыни призвана помочь жителям Дальнего Востока приобщиться к духовным традициям православного почитания святых и святынь, изучению нравственного подвига выдающихся деятелей в истории России», – отметили организаторы программы, представители Всероссийской общественной организации «Фонд Всехвального апостола Андрея Первозванного».

Ковчег с частицей мощей будет доступен для поклонения верующим до раннего утра 4 октября.

Владивосток - единственный город на Дальнем Востоке, куда на четыре дня доставлены цельбоносные мощи Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград.

Как известно как при своей жизни, так и после перехода в жизнь вечную Лука Крымский являет многие чудеса и исцеления. По его молитвам совершаются удивительные выздоровления. 

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.

Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев: «Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы организовывали принесение этой святыни в Грецию. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение Святейшего Патриарха Кирилла и в октябре-ноябре 2018 года воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя».

Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии «Софрино» изготовлены 500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.

 

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи.

Талантливый живописец, он отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет Киевского университета. После блестяще сданных выпускных экзаменов, ко всеобщему удивлению, заявил о намерении стать земским врачом.

В 1915 году выходит его книга «Регионарная анестезия», прекрасно иллюстрированная самим автором. Вскоре она удостаивается премии Варшавского университета как лучшее произведение, пролагающее новые пути в медицине. Валентин Феликсович одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Многим слепым вернул зрение.

В страшное время, когда некоторые священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Войно-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию, принимает рукоположение. Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди.

Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. Его вызывали в Ленинград, и лично Киров уговаривал его снять сан, после чего обещал тут же предоставить ему институт. Но Владыка не согласился даже на печатание своей книги без указания сана.

Когда началась Великая Отечественная война, архиепископ Лука находился в ссылке. Оттуда он написал письмо всероссийскому старосте М.И. Калинину с просьбой направить его на фронт, где он может быть наиболее полезным. А ссылку обязывался добыть после войны. За книгу «Очерки гнойной хирургии» он был награжден Сталинской премией.

Архиепископ Лука – автор более 55-ти научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно – почти 1300 проповедей, половина которых составили 12 толстых томов.

В мае 1946 года владыка Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В течение всего времени своего служения на Крымской кафедре он принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и выступал с проповедями в храмах, много сил отдавал восстановлению крымских церквей. До последних дней жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года.

В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки. На общецерковном уровне архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских, в 2000 году.


График принесения мощей святителя Луки

 

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

 

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Комментарии
  • Псевдоним19:04, 02.10.2018

    21 век на дворе а в России разгул средневекового мракобесия и поклонения трупам.
  • ,,,,,,,,,,,,,,,,,20:27, 02.10.2018

    Некрофилия, опасное психическое заболевание и в запущенных стадиях Не лечится . . . . . . .
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