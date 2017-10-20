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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
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Определены даты проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке
По традиции главной площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета на остров Русский во Владивостоке.
Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков выразил уверенность, что в следующем году форум вновь соберет тысячи участников.
«Восточный экономический форум – это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации. Сегодня ВЭФ – уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока», – подчеркнул он.
Отметим, Восточный экономический форум – второй в стране форум уровня Президента России Владимира Путина. В этом году прошел на острове Русский уже в третий раз. В целом, в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей, более 40 из них подписано Приморским краем. С общими итогами мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ВЭФ.
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