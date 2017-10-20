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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
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Власти Приморья предложили китайской корпорации участвовать в строительных проектах
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с представителем Китайской национальной корпорации строительства коммуникаций Линь Сюйгуаном в Москве. Глава региона пригласил бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что регион рассчитывает на такое сотрудничество.
«Считаем актуальным взаимодействие с китайским бизнесом по строительству дороги Раздольное–Хасан–Зарубино, входящей в МТК “Приморье-2” и соединяющей северо-восточные провинции Китая с портами края. Кроме того, нам необходима окружная дорога во Владивостоке с мостами на острова Русский и Елена, что требует серьезных финансовых вложений. Готов детально обсудить этот вопрос с вашим руководством», – обратился врио Губернатора к Линь Сюйгуану.
Стороны обсудили еще один проект, для которого сегодня требуется инвестор, – достройка пятизвездочных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. Андрей Тарасенко заявил, что совместная реализация этого проекта стала бы еще одним символом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Китая.
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