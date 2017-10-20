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02 Ноября 2017, 14:23 | Регион сегодня |

Тигр Владик неожиданно развернулся на 180 градусов

Точное местоположение Владика в Приморье специалисты не раскрывают по понятным причинам

Сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра «Амурский тигр» и WWF России продолжают наблюдать за передвижениями тигра Владика. Неожиданно для специалистов хищник развернулся и движется в обратном направлении.

Тигр Владик закончил свое прямолинейное движение на юго-западе Приморского края, сделав там почетный круг по бассейну реки Кедровки и, развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня.

«Точное местоположение Владика мы не раскрываем по понятным причинам. Отследив путь хищника по точкам на карте, не верится, что это передвижения тигра. Если бы не постоянные заверки его следов на местности, то оставались бы сомнения, ошейник все еще на Владике или неведомое чудище проглотило хищника и совершает полёты по краю. По сути, сейчас Владик возвращается своим путём на север, а вот его конечная цель неизвестна. Поэтому мы надеемся, что модуль на ошейнике будет работать до того момента, пока Владик не выберет свой участок обитания. Преодолев во второй раз разрыв межу участками ареала на Сихотэ-Алине и юго-западе Приморья, причём в новом месте, тигр доказал, что в первый раз – это была не случайность, а данный разрыв таковым не является», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Наблюдение за передвижениями Владика ведется с помощью ошейника с GPS-модулем, которым тигр был оснащен при выпуске в дикую природу. Сейчас режим передатчика переведен на более частую подачу сигнала для того, чтобы досконально отслеживать и контролировать передвижения тигра. Это очень важно, потому что поведение хищника в данной ситуации достаточно необычное.

«Мы продолжаем наблюдение за Владиком.  Пока непонятно почему тигр неожиданно изменил свое направление, - комментирует директор Департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов. – Двигаясь в обратном направлении он дважды переплыл реку Суйфун, дважды пересек железнодорожную линию и оживленную федеральную трассу, возле которой провел порядка 8 часов и, выбрав удачный момент, пересек ее».

Хищник по-прежнему сторонится людей и прокладывает свой маршрут минуя населенные пункты.

«Возможно, тигр пришел домой и сделал некий почетный круг по тем местам, где он жил. Мы можем только предполагать, что он обитал на юго-западе Приморья и прилегающих к Владивостоку и Артему территориях, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. - Уникальность его поведения заключается в том, что тигр, без угрозы населению, смог просочиться через линейные объекты и сделал это аккуратно, используя естественные преграды и те коммуникации, которые помогли ему через них перейти. Это как раз заставляет задуматься о том, что существующая система транспортных коммуникаций не учитывает интересы крупных хищников. Тигр Владик подсказывает нам, что будущие глобальные структурные проекты должны учитывать проходы для хищников в том числе».

Куда идет тигр Владик и где закончится его путешествие, покажет лишь время, а пока сотрудники Центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и WWF России продолжают наблюдение за тигром.

Напомним, тигр по кличке Владик, был отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края во Владивостоке год назад и после курса реабилитации в МРОО «Центр Тигр» выпущен в национальном парке «Бикин». Однако, проделав внушительный путь (порядка 700 км.) вернулся на юго-запад Приморского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: амурский тигр  экология  wwf 


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