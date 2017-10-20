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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Ноября, 04:32 |
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Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России
Резидент свободного порта Владивосток - компания «Восток-Поликор» - наладила поставки продукции экологически чистой бытовой химии в регионы России. Сегодня продукция, производимая с использованием корейских компонентов и технологий, представлена в торговых сетях Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Сахалина, Хабаровска и Владивостока.
По словам исполнительного директора компании - резидента Павла Серова: «В настоящее время ведется работа по расширению представленности в региональных торговых сетях. В планах компании также запустить производство продукции под собственной торговой маркой заказчика. В настоящее время ведутся переговоры с федеральными торговыми сетями».
Компания применяет инновационные запатентованные технологии и использует комплектующие корейского производства. Целью компании является производство экологически чистой продукции, доступной для каждого покупателя. Продукция «Восток-Поликор» производится из натуральных, растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды.
В производственных цехах, расположенных в городе Артем Приморского края, ведется производство средств для стирки белья и мытья посуды, кондиционеров, шампуней, детской гигиенической продукции. Сегодня в линейке компании представлено 12 постоянно производимых наименований.
«До конца 2017 года будет завезено и установлено оборудование для запуска полного цикла производства. Таким образом, мы обеспечим производство продукта из южнокорейского сырья с соблюдением всех технологи, но по более низкой стоимости», - отмечает Павел Серов.
Напомним, статус резидента компания «Восток-Поликор» получила в феврале 2017 года. В запуск производства компания инвестировала 17 млн рублей. Производственная линия представляет собой полуавтоматические и автоматические модули, на которых осуществляется розлив продукции как в мягкую упаковку (дой-пак), так и в жесткую тару (ПЭТ). Создано 11 рабочих мест.
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