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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Ноября, 12:48 |
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Новое имя аэропорту Владивостока выберут из трех вариантов
По каждому их них составлены перечни с 10-ю вариантами имен людей, внесших вклад в развитие края или области. С 11 ноября на голосование будет представлена тройка лидеров. Приморцы смогут выбрать понравившийся вариант имени для аэропорта Владивосток.
Как сообщили в департаменте внутренней политики, в Приморье с 1 по 11 ноября будет проходить опрос населения.
«На выбор приморцам будут представлены 10 личностей – Николай Муравьев-Амурский, Владимир Арсеньев, Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев, Анна Щетинина, Геннадий Невельской и Илья Лагутенко. По итогам опроса выберут три варианта и представят на рейтинговое голосование. Оно продлится с 12 по 30 ноября на сайте Общественной палаты России, портале ВЕЛИКИЕИМЕНА.РФ и в соцсетях», – сообщили в ведомстве.
Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809-1881) – русский государственный деятель, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861 годах. Основатель Хабаровска и Владивостока. Своей главной целью считал присоединение к России Приамурья. Его именем названы центр, улица в Хабаровске, полуостров в заливе Петра Великого. В 1991 прах Муравьева-Амурского перезахоронен во Владивостоке.
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) – российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Его именем названы город и река (Арсеньевка) в Приморском крае.
Николай Павлович Игнатьев (1832-1908) – дипломат, генерал. Был отправлен императором Александром II в Китай с единственно главной миссией – убедить Китай ратифицировать Айгунский договор Муравьева-Амурского, договор, который китайцы отказались выполнять. Игнатьев не только смог выполнить задание, но и по личной инициативе подготовил Пекинский трактат (1860 год), добился подписания и его немедленной ратификации китайской стороной. Он вернул России престиж великой державы, без единого выстрела заставив бывших победителей Крымской войны уступить России.
Михаил Иванович Янковский (1842-1912) – предприниматель, меценат, натуралист, энтомолог и селекционер Южно-Уссурийского края. Им была открыта стоянка доисторического человека, опубликованы статьи по географии и биологии Уссурийского края, открыты новые виды насекомых, птиц и растений.
Кузнецов Николай Герасимович (1904-1974) – советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза. В 1939 – 1947 и 1951 – 1955 возглавлял советский Военно-Морской Флот. Герой Советского Союза. С августа 1937 года заместитель командующего, с января 1938 года по март 1939 года – командующий Тихоокеанским флотом. Силы флота под командованием Кузнецова поддерживали действия сухопутных сил во время боёв у озера Хасан.
Степан Осипович Макаров (1849-1904) – русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-японской войны. Макаров был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. После начала русско-японской войны назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.
Александр Александрович Фадеев (1901-1956) – советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии первой степени. Детство и юность Фадеева прошли в селе Чугуевка Приморского края. В 1919 году вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан. В 1919-1921 годах участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, получил ранение. Дебютировал рассказом в 1923-м. Известность принес роман «Разгром» (1927 год) о Гражданской войне на Дальнем Востоке.
Илья Игоревич Лагутенко (1968г.р.) – российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль». В 1997 году вышел альбом «Морская». Хитами стали такие песни, как «Утекай», «Девочка», «Владивосток 2000».
Анна Ивановна Щетинина (1908-1999) – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. После окончания Владивостокского морского техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. Герой Социалистического Труда.
Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) – российский исследователь Дальнего Востока. Адмирал, путешественник, член учёного комитета морского министерства. Доказал, что Сахалин – остров. Именем Невельского названы 12 географических пунктов в Японском и Охотском морях, Дальневосточное высшее инженерное морское училище и город на Сахалине.
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