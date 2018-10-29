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Пятница| 02 Ноября, 12:48 |
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В Приморье определены торговые предприятия для включения в проект Tax Free
Администрация Приморского края направила в адрес Министерство промышленности и торговли Российской Федерации список организаций розничной торговли, которые примут участие в пилотном проекте Tax Free.
Письмо за подписью первого вице-губернатора Александра Костенко содержит предложение о внесении Приморья в список регионов, где будет реализован пилотный проект по компенсации физическим лицам – гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
«Кроме того, был направлен сформированный департаментом туризма совместно с департаментом лицензирования и торговли перечень организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории Приморского края, для включения в проект. Это торговые центры “Седанка Сити”, “Черемушки”, “Дружба”, “Центральный”, “Малый ГУМ”, Clover House, развлекательный комплекс Tigre de Cristal и еще 10 объектов. Выбранные компании удовлетворяют критериям отбора, установленным Минпромторгом», – обозначил директор департамента туризма Константин Шестаков.
По мнению экспертов туристской отрасли региона и иностранных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в области туризма в Приморье, введение указанного режима самым благоприятным образом скажется на динамике въездных туристских потоков.
«Включение нашего края в проект Tax Free, прежде всего, повлечет рост имиджевой привлекательности Приморья как туристской дестинации. Второе – это абсолютно понятный механизм, привлекательный для развития розничной торговли с привлечением иностранных покупателей», – подчеркнул Константин Шестаков.
Напомним, в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о введении на территории государства системы компенсации налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. С 2018 года граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, могут возвращать НДС, уплаченный при приобретении товаров в нашей стране.
Получить компенсацию налога можно двумя способами: через оператора, который осуществляет взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, а также напрямую через магазин, который участвует в этой системе.
Пока система действует только в четырех регионах России: Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
Отметим, в феврале этого года Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу России, которые будут тестировать систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в нашей стране. В том числе получить налоговый вычет зарубежные путешественники смогут в двух пунктах пропуска в Приморье – преференцию будут предоставлять воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска.
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