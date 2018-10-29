|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Ноября, 12:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке в общественном транспорте устанавливают валидаторы
Новая система безналичной оплаты проезда начала работать в тестовом режиме в общественном транспорте Владивостока. На сегодня пассажиры автобусов, следующих по маршрутам 15 и 40, а также фуникулёра уже могут оплатить проезд банковской картой, сообщила директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина. Установка оборудования в других автобусах, а также в троллейбусах и трамваях продолжается, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Специальное оборудование для безналичного расчета - валидаторы - установлены и работают в автобусах, следующих по маршрутам 15 и 40. В автобусах № 59, 60, 81, 62, 90, 9 идёт процесс установки оборудования, - рассказала Татьяна Курочкина. - С 1 ноября система безналичного расчета также начала работать в городском фуникулере».
Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно просто приложить к экрану валидатора бесконтактную банковскую карту или телефон с установленной программой PayPass. Скачать приложение можно через App Store и Google Play. При этом в транспорте для всех желающих останется также наличный расчет.
В ближайшие дни безналичная система оплаты заработает в 14 трамваях и 10 троллейбусах. Сейчас ведётся установка терминалов и обучение персонала.
«Система позволит организовать мониторинг перевозок пассажиров в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора оплаты за проезд, - подчеркнула Татьяна Курочкина. – В ближайшее время на общественном транспорте будет также внедрена транспортная карта, которой можно расплатиться вместо банковской».
Напомним, исполнитель по внедрению на городском пассажирском транспорте новой системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке был определен в конце сентября текущего года. Им после проведения открытого конкурса стало ПАО Сбербанк. Планируется, что до конца 2018 года система безналичной оплаты проезда будет внедрена на всех городских маршрутах.
Фото предоставлено МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».
- Во Владивостоке в общественном транспорте устанавливают валидаторы
- В Приморье определены торговые предприятия для включения в проект Tax Free
- Новое имя аэропорту Владивостока выберут из трех вариантов
- Африканская чума вышла на границу Приморья
- В Приморье для очистки воды начали использовать новый коагулянт
- Еще одна авиакомпания будет летать из Владивостока в Санкт-Петербург
- Приморье встречает юбилей дружбы с провинцией Канвондо новыми проектами
- РОСНАНО предоставит инвестиции для проектов в сфере высоких технологий на Дальнем Востоке
- Китайские ученые исследуют режимы ТОР и Cвободного порта Владивосток
- Японцы готовы участвовать в создании рыбного рынка во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.