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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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02 Декабря 2013, 19:57 | Регион сегодня
В Приморье объявлена награда в 300 тысяч рублей за информацию об убийстве тигра
За предоставление достоверной информации о гибели амурского тигра 22 ноября на территории национального парка в Хасанском районе объявлена награда. Награду в размере 300 тысяч рублей объявила автономная некоммерческая организация "Центр "Амурский тигр".
В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края подчеркивают, что конфиденциальность заявителя будет гарантирована, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе администрации Приморского края.
Для предоставления информации граждан просят обращаться в департамент по телефону 8 (423) 243-19-98, либо в дежурную часть УМВД России по приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91.
Теги: тигр браконьерство
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