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У меда из тигриных местообитаний есть все шансы стать брендом Приморского края
Стратегия развития пчеловодства в Приморье обсуждалась на этой неделе на международном форуме, который прошел на базе «Таежная поляна» под Уссурийском. Встреча состоялась в рамках программы Амурского филиала WWF России «Амурская природоохранная коалиция».
«За последние 25 лет Приморский край, некогда один из самых богатых в плане пчеловодства регионов страны, остался на "обочине" отрасли и потерял практически все торговые и профессиональные связи с центром. Сегодня же региональное пчеловодство ещё испытывает и проблемы экспорта продукции, хотя одновременно эксперты признают и высокое качество, и потенциал приморского меда», — говорит Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края.
«Многообразие пищевых и лекарственных растений, которые дает тайга, могут использоваться человеком непрерывно, пока существует лес, — говорит Евгений Лепешкин, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — Общественность добивается успехов в сохранении лесов ареала тигра: действует запрет на заготовку древесины кедра корейского, поднят вопрос о сохранении липы, многие люди, взявшие дальневосточный гектар, планируют заниматься пчеловодством. То есть, сегодня создаются благоприятные условия для того, чтобы природный потенциал Приморья был грамотно использован для развития нашего богатого края».
Участниками форума стали порядка 70 человек — эксперты по недревесному лесопользованию, меду и лечебным травам из России, Испании, Коста-Рики, Казахстана.
Обсудить общие вопросы приехали переработчики и экспортёры медопродукции, пчеловоды из Уссурийского, Чугуевского, Анучинского, Спасского, Ханкайского, Кировского, Пожарского, Хасанского районов Приморского края; представители пчеловодческой отрасли Хабаровского края; крупный специалист из Перми по разработке отраслевых стандартов и исследованию качества меда; представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке , Тихоокеанского туристического союза, Департамента сельского хозяйства администрации Приморского края.
Своим опытом и знаниями поделились ученые Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства.
Основными целями встречи стало повышение экспортного потенциала приморского мёда с помощью применения современных исследований его качества. Создание в Приморье крупнейшей лаборатории международного уровня — первой в азиатской части России — по оценке качества продукции пчеловодства. Продвижение ее на внутренних и зарубежных рынках благодаря созданию бренда приморского мёда из уникальных лесов ареала амурского тигра. Налаживание связей с представителями пчеловодческой отрасли России и зарубежья. Развитие малых и средних хозяйств, в том числе в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар», на основе современных достижений мирового уровня.
По итогам форума принято обращение в администрацию Приморского края о необходимости создания современной лаборатории исследования качества меда, разработки программы развития пчеловодства в регионе. А также — обращение в Минприроды России об окончательном решении вопроса по сохранению дальневосточных лип.
Фото: © Ольга Сасс / WWF России
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