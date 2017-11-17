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Неожиданные кадры обнаружили ученые "Земли леопарда" в Приморье при проверке видеоловушки
Не имея знаний о поведении крупных кошек, можно было бы предположить, что тигр выслеживает леопарда, а тот, в свою очередь, прячется от него в пещере. Однако проверка дат видеозаписей и большой опыт научных сотрудников «Земли леопарда» восстановили иную картину произошедшего. Разница в пять дней между посещениями пещеры хищниками утвердило специалистов в мнении о том, что на момент визита тигра, самки леопарда в пещере не было.
«Мы специально проверили эту пещеру, убедившись, что в нее идет только один вход, - рассказывает Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». - Видимо, техника дала сбой, и поэтому момент захода леопарда в пещеру не попал на видео. Тигру незачем охотиться на леопарда, скорее всего в пещере он выискивал зимующего медведя. Некоторые полосатые хищники предпочитают это «лакомство» копытным животным, это нормальное для них поведение».
Тем временем для леопарда такие пещеры зачастую служат временным укрытием от непогоды и для сна. Так, на следующем видео, сладко потянувшись, пятнистая кошка выходит из грота утром. При этом ученые уверены, что у самки в гроте нет котят. Иначе бы леопардесса появлялась у пещеры значительно чаще, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
«При обнаружении логова другими хищниками или людьми самка дальневосточного леопарда обычно уводит котят в безопасное место, - говорит Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – И если бы в тот момент в пещере были котята, то поведение и тигра, и самки леопарда было бы совершенно другим, и камера задокументировала бы это. По тому, насколько спокойно ведёт себя пятнистая кошка, и как недолго она пробыла на месте, можно заключить, что леопардесса просто отдыхала. Такие пещеры и скальные ниши на южных склонах - излюбленное место отдыха для тигров и леопардов в зимнее время. И леопарды стараются соблюдать «регламент» посещений таких мест в зависимости от того, насколько это безопасно для них».
По словам ученых, вероятность того, что самка дальневосточного леопарда находилась бы рядом с пещерой в близком присутствии амурского тигра – крайне мала. За долгую историю соседства леопарды научились избегать полосатых хищников, и данные мониторинга подтверждают это из года в год: конфликты между этими кошками почти не фиксируются.
Согласно данным программы, определяющей леопардов по узору пятен на боках, посетительницей пещеры оказалась самка под номером Leo 83F. Это молодая особь в возрасте около двух лет. Сейчас она только вступает в репродуктивный период, и, возможно, в скором времени ученым посчастливиться запечатлеть ее вместе с котятами, уже в другой пещере.
Фотомониторинг на «Земле леопарда» проводится при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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