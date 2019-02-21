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Победителей фотоконкурса LookAtVladivostok.ART будут отбирать 15 профессионалов

Конкурсный прием фотографий, сделанных во Владивостоке в 2018 году, продолжается до 1 апреля

Сформировано жюри фотопроекта "Посмотри на Владивосток.ART". В него вошли 15 экспертов  - признанных мастеров фотографии и арт искусства - из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Берлина и Нью-Йорка

LOOK at VLADIVOSTOK - это ART!

ART - это искусство!

«Посмотри на Владивосток» - это искусство видеть город во всех его проявлениях; это искусство фотографировать город с любовью и заботой о нём; это искусство ценить каждый миг жизни города», - рассказала журналу "Дальневосточный капитал" продюсер проекта Марина Баринова. 

 

 

Седьмой год выбор финалистов и победителей конкурса доверен журналисту и писателю Василий Авченко, галеристу, основателю Музея и галереи современного искусства «Артэтаж» Александру Городнему, фотохудожнику Михаил Павин.

Впервые в составе жюри - Нина Аловерт, фотограф, писатель и журналист (Нью-Йорк, США); Виталий Веркеенко, предприниматель и стратег, руководитель Группы компаний «Сумотори»; Александр Вовненко, преподаватель Дальневосточного федерального университета; Василий Корнеев, дизайнер Музея имени Арсеньева. Кстати, именно Василий Корнеев семь лет назад разработал логотип проекта «Посмотри на Владивосток». 

Важен и профессиональный взгляд на фотографии искусствоведов. И среди них - Яна Гапоненко, представляющая Приморскую ассоциацию искусствоведов; Светлана Руснак, заместитель директора Приморской государственной Галереи; Наталия Толстая, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской Академии искусства. 

Всегда интересно как смотрят на Владивосток писатели и журналисты, архитекторы и зарубежные фотографы, соседи по Дальневосточному региону. Уже не первый год в составе жюри - Андрей Калачинский, лауреат премии Союза журналистов России; Нина Маркова, заместитель директора Хабаровского краевого Музея имени Гродекова; Шаши Мартынова, московский издатель; Кирилл Солгалов, эксперт в сфере градостроительства и архитектуры; Сергей Хоровиц, фотограф из Германии (Берлин).  

15 пар глаз, 15 сердец, 15 профессиональных позиций выберут 159 фотографий, которые к 159-летию Владивостока будут представлены на выставке в Музее современного искусства «АртЭтаж» и в альбоме «Посмотри на Владивосток *2018». 

С каждым членом жюри можно ознакомиться на сайте www.LookAtVladivostok.ART

Конкурсный прием фотографий, сделанных во Владивостоке в 2018 году, продолжается до 1 апреля.

Для участия в конкурсе "Посмотри на Владивосток 2018" надо заполнить заявку с фотографиями на сайте www.lookatvladivostok.art. Авторы фотографий сами определяют, каким номинациям соответствуют их снимки: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий». Авторы фотографий, выбранных жюри для выставки и фотоальбома, получают альбом со своими фотографиями в подарок. В новом сезоне таких фотографий будет 159 – ровно столько лет исполняется Владивостоку в 2019 году.

Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok.ART) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло шесть фотоальбомов о жизни города в 2012-2017 годах — более 9 000 книг разошлись по России и другим странам.

Конкурс инициирован Бюро творческих находок Владивостока и Музеем имени В. К. Арсеньева в 2012 году.

 

Журнал "Дальневосточный капитал" - традиционный партнер фотопроекта "Посмотри на Владивосток".

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

Теги: lookatvladivostok.art  Посмотри на Владивосток  Фотоконкурс 


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