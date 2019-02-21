|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 04 Марта, 16:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Победителей фотоконкурса LookAtVladivostok.ART будут отбирать 15 профессионалов
Сформировано жюри фотопроекта "Посмотри на Владивосток.ART". В него вошли 15 экспертов - признанных мастеров фотографии и арт искусства - из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Берлина и Нью-Йорка
LOOK at VLADIVOSTOK - это ART!
ART - это искусство!
«Посмотри на Владивосток» - это искусство видеть город во всех его проявлениях; это искусство фотографировать город с любовью и заботой о нём; это искусство ценить каждый миг жизни города», - рассказала журналу "Дальневосточный капитал" продюсер проекта Марина Баринова.
Седьмой год выбор финалистов и победителей конкурса доверен журналисту и писателю Василий Авченко, галеристу, основателю Музея и галереи современного искусства «Артэтаж» Александру Городнему, фотохудожнику Михаил Павин.
Впервые в составе жюри - Нина Аловерт, фотограф, писатель и журналист (Нью-Йорк, США); Виталий Веркеенко, предприниматель и стратег, руководитель Группы компаний «Сумотори»; Александр Вовненко, преподаватель Дальневосточного федерального университета; Василий Корнеев, дизайнер Музея имени Арсеньева. Кстати, именно Василий Корнеев семь лет назад разработал логотип проекта «Посмотри на Владивосток».
Важен и профессиональный взгляд на фотографии искусствоведов. И среди них - Яна Гапоненко, представляющая Приморскую ассоциацию искусствоведов; Светлана Руснак, заместитель директора Приморской государственной Галереи; Наталия Толстая, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской Академии искусства.
Всегда интересно как смотрят на Владивосток писатели и журналисты, архитекторы и зарубежные фотографы, соседи по Дальневосточному региону. Уже не первый год в составе жюри - Андрей Калачинский, лауреат премии Союза журналистов России; Нина Маркова, заместитель директора Хабаровского краевого Музея имени Гродекова; Шаши Мартынова, московский издатель; Кирилл Солгалов, эксперт в сфере градостроительства и архитектуры; Сергей Хоровиц, фотограф из Германии (Берлин).
15 пар глаз, 15 сердец, 15 профессиональных позиций выберут 159 фотографий, которые к 159-летию Владивостока будут представлены на выставке в Музее современного искусства «АртЭтаж» и в альбоме «Посмотри на Владивосток *2018».
С каждым членом жюри можно ознакомиться на сайте www.LookAtVladivostok.ART.
Конкурсный прием фотографий, сделанных во Владивостоке в 2018 году, продолжается до 1 апреля.
Для участия в конкурсе "Посмотри на Владивосток 2018" надо заполнить заявку с фотографиями на сайте www.lookatvladivostok.art. Авторы фотографий сами определяют, каким номинациям соответствуют их снимки: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий». Авторы фотографий, выбранных жюри для выставки и фотоальбома, получают альбом со своими фотографиями в подарок. В новом сезоне таких фотографий будет 159 – ровно столько лет исполняется Владивостоку в 2019 году.
Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok.ART) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло шесть фотоальбомов о жизни города в 2012-2017 годах — более 9 000 книг разошлись по России и другим странам.
Конкурс инициирован Бюро творческих находок Владивостока и Музеем имени В. К. Арсеньева в 2012 году.
Журнал "Дальневосточный капитал" - традиционный партнер фотопроекта "Посмотри на Владивосток".
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке литературный фестиваль "ЛиТР" расширяет географию
- Победителей фотоконкурса LookAtVladivostok.ART будут отбирать 15 профессионалов
- В Приморье едут потенциальные женихи с образованием и высокой квалификацией
- Ксения Плетцер, исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края: Все вокруг становится дороже, а поручительство Фонда - дешевле!
- Школьникам Приморья рассказали, как цифровой мир меняет профессии
- Крупнейшая судостроительная компания Китая построит завод в Приморье
- Во Владивостоке "Калина Молл" готов принять свыше 30 000 посетителей в сутки
- Во Владивостоке 800 дольщикам обещают новоселье
- Во Владивостоке набирают первую бригаду в Акселератор технопарка "Русский"
- Во Владивостоке ищут инвесторов для легендарной подводной лодки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.