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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Апреля, 05:19 |
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Перевозки транзитных контейнеров по МТК "Приморье-1" в марте выросли в 1,5 раза
На Дальневосточной железной дороге стабильно растут перевозки транзитных контейнеров через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). В первом квартале 2017 года по международному транспортному коридору «Приморье-1», который связывает железной дорогой северные провинции Китая и порты Находки и Владивостока, перевезено 2034 контейнера (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). При этом в марте по МТК было перевезено 916 TEU, что в 1,5 раза превышает результат предыдущего месяца. В феврале также отмечен прирост 20 % к первому зимнему месяцу.
Напомним, что активный рост в данном сегменте перевозок по МТК «Приморье-1» начался в середине прошлого года, после того как был предпринят ряд шагов по укреплению позиций российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Если за весь 2015 год было перевезено 283 TEU, то по итогам 2016 года объем транзита составил 3247 TEU. Чтобы привлечь дополнительные объемы к перевозке, были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Теперь время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13 часов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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