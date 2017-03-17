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Владивостокский морской торговый порт развивает сотрудничество с Республикой Корея
Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ и представители судоходной компании Hyundai Merchant Marine (HММ, Южная Корея) посетили с рабочим визитом «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO).
Во время визита Ли Сок Пэ осмотрел терминалы порта и провел встречу с заместителем генерального директора по коммерции ПАО «ВМТП» Владиславом Кимом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между ВМТП и корейскими судоходными и транспортными компаниями.
Hyundai Merchant Marine сотрудничает с Транспортной группой FESCO c 1996 года. В 2016 году ВМТП обработал 25 000 TEU контейнерных грузов, доставленных во Владивосток судами HMM.
В настоящее время для обеспечения морского сервиса во Владивостокский морской торговый порт HMM использует 3 судна, в том числе контейнеровоз Hyundai Unity – крупнейшее судно, работающее на регулярной морской линии, соединяющей Дальний Восток России со странами Азиатско- Тихоокеанского региона. Контейнеровозов Hyundai Unity тоннажом 52 581 тонн, вместимостью 4 922 TEU, дедвейтом 6 3439 тонн, длиной 294 м и шириной 32 м, работает на линии Fesco China Direct Line с марта 2016 года. Судно обеспечивает транспортировку грузов по маршруту Гонконг — Сямэнь — Нинбо — Шанхай — Пусан — Владивосток (ВМТП) — Восточный — Пусан — Гонконг и совмещает при этом два направления — китайское и корейское. 20 марта 2017 года при обработке Hyundai Unity докеры ВМТП установили собственный рекорд — скорость обработки судна составила 39,6 контейнеров в час. При этом средняя скорость обработки судов в 2016 году составляла 15,1 контейнеров в час.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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