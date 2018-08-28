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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 20:22 |
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Владивосток зачищают от незаконно установленных объектов и рекламных конструкций
Перечень рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Владивостока без разрешений, срок действия которых не истек, подлежащих демонтажу, опубликован на сайте администрации.
На прошлой неделе снесены металлический забор на ул. Малиновой, 8, гаражи на Нейбута, 85 и Крыгина, 51-б, торговый павильон на Добровольского, 23, автоприцеп на Пихтовой, 5 и временное строение на Надибаидзе, 32. Всего снесено 30 незаконных объектов с начала года.
Нарушения были выявлены в ходе специальных рейдов, проведенных сотрудниками администрации Владивостока. Некоторые проверки были инициированы самими горожанами. Кроме контейнеров, гаражей и киосков под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока.
По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же владелец не установлен либо он не демонтирует сооружение в установленные сроки, за наведение порядка принимается муниципальная служба.
«После демонтажа объекты вывозят на склад временного хранения, – рассказывает специалист управления наружной рекламы Сергей Пригорнев. – Если владелец пожелает забрать конструкцию, он может обратиться в администрацию города, и мы объясним, как это можно сделать. При этом гражданин будет обязан не только возместить нам стоимость демонтажа рекламы, но и стоимость ее хранения».
Благодаря этой планомерной работе городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. А борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна еще и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели-нарушители не платят налоги, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.
Фото предоставлено специалистами управления градостроительства и архитектуры.
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