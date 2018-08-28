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03 Апреля 2018, 23:39 | Регион сегодня |

На открытие Сквера Будды Мира во Владивостоке пригласили Синдзо Абэ

Инициаторы "Диалога культур" направили премьер-министру Японии письмо с предложением посадить первую сакуру в Сквере Будды Мира вместе с жителями и мэром Владивостока

3 апреля во Владивостоке организаторы российско-японского проекта «Диалог культур» на презентации в Японском центре через дипломатов  передали письмо премьер-министру Японии.

В обращении говорится о том, что «общественность Владивостока приглашает г-на Синдзо Абэ лично присутствовать на церемонии открытия Сквера Будды Мира - символа мира между Россией и Японией - и принять участие в посадке первой сакуры в сквере».

2018 год объявлен «Годом Японии в России» и «Годом России в Японии». В рамках этого события на территории двух стран проходят культурно-образовательные, спортивные и экономические мероприятия. Общественная группа Владивостока под эгидой перекрестного года запускает российско-японский проект, в рамках которого будет открыт Сквер Будды Мира, создан новый туристический маршрут, напечатано билинговое издание на русском и японском языках «Диалог культур».

 


 

«В перекрестный год все проекты, связанные с культурой Японии и России особо значимы, – рассказала руководитель Российско-японского проекта «Диалог культур» Ольга МАЛЬЦЕВА. – К нашей инициативе на разных этапах подключилось множество людей, а центральные события нас ждут впереди. В сентябре, во время работы IV Восточного экономического форума, напротив Покровского парка состоятся торжественное открытие Сквера Будды Мира, посвященное 25-летию дарения японским народом Владивостоку гранитной статуи, и посадка багульника и сакуры, березы и сосны - символов духовной культуры России и Японии».

 


 

«Я максимально поддерживаю такие проекты, как «Диалог культур», поскольку верю в то, что такое взаимодействие России и Японии принесет нам всем пользу, – отметил в своем приветственном слове мэр города Виталий ВЕРКЕЕНКО. – Многим японцам нравится Владивосток, и я очень этому рад. Такие знаковые события, как открытие Сквера Будды Мира дадут дополнительный импульс интересу японских граждан к столице Приморья.  Включение нового сквера в туристический маршрут – хорошая идея. Со своей стороны буду прилагать все усилия для того, чтобы Владивосток стал более открытым и интересным городом для Японии».

Виталий Веркеенко пообещал лично поучаствовать в субботнике в Сквере Будды Мира совместно с администрацией Владивостока.

Кроме того, в рамках проекта «Диалог культур» в настоящий момент запускается российско-японский литературный конкурс эссе «Ветка сакуры во Владивостоке», к участию в котором приглашаются российские и японские студенты, выпускники вузов. Лучшие сочинения войдут в книгу «Диалог культур», которая будет издана на двух языках.


 

 

 

 

 

 
 

 

На презентации проекта в Японском центре присутствовали Владимир Коновалов, врио руководителя представительства МИДа РФ во Владивостоке;  Миягава Киёми, зам. генконсула Генерального консульства Японии во Владивостоке;  Мукаи Кадзуёси, директор Японского центра; студенты ДВФУ и представители общественных организаций столица Приморья.

Автор фото – Марина БОЖКО.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Владивосток  Будда Мира  Диалог культур 


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Комментарии
  • Псевдоним12:48, 04.04.2018

    Как вы можете открыть сквер там где даже землю еще не оформили и не передали в муниципальную собственность? Вы понимаете что этим непременно заинтересуется прокуратура?!
  • Лёлька16:00, 04.04.2018

    А почему Вы полагаете, что краевая Администрация не единодушна с горожанами и властями города? Что она не приложит все силы на поддержку прекрасного культурного проекта? Что сделано людьми, то может быть людьми же и исправлено, и улучшено- верно? И пора в своём сознании ломать стереотипы противопоставления общества и власти. Если это здоровое общество, и здоровая власть! И пусть солнце единения здоровых сил России восходит на её восточных рубежах! Солнце восходит на Востоке.
  • Неватник13:20, 04.04.2018

    Буддизм - не религия. Буддизм очень хорошее учение, доброе, много здравомыслия.
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