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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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Резидент Свободного порта Владивосток "Примстроитель" построит завод по производству метизов
В рамках реализации проекта в регионе будет построен первый на Дальнем Востоке завод по производству метизов. Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Так, в 2017 – 2021 гг. будут проведены проектные работы, возведено здание завода, подготовлены помещения и приобретено оборудование. Запуск производства запланирован на 2022 год. Завод будет выпускать такую продукцию, как метизы различных модификаций. Запуск завода позволит создать 35 рабочих мест.
Как отмечает генеральный директор ООО «Примстроитель» Александр Бондаренко, на данный момент в Приморье и в дальневосточном регионе метизы импортируются из КНР, Тайваня и регионов России.
«Реализация данного проекта стала возможной, в том числе, благодаря использованию преференций резидента Свободного порта Владивосток и, в первую очередь, возможности организации свободной таможенной зоны, что позволит снизить стоимость импортируемого оборудования, необходимого для создания завода. Общий объем инвестиций в строительство и запуск завода составит 500 млн рублей», - добавил Александр Бондаренко.
В рамках реализации проекта инвестор также намерен воспользоваться преференцией на получение земельного участка площадью 2 га без аукциона для строительства завода во Владивостоке.
Денис Тихонов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока: "Новые производства на территории Свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особых экономических режимов ТОР и СПВ. Реализация кластерной политики на Дальнем Востоке обеспечивает эффективную кооперацию бизнеса, в том числе между резидентами ТОР и СПВ. Благодаря запуску завода компании «Примстроитель», местные предприятия смогут закупать продукцию в регионе, что позволит значительно снизить их издержки и увеличить прибыль".
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 316 заявок на общую сумму инвестиций более 333 млрд рублей и перспективой создать более 32 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 171 компания с объемом инвестиций на сумму более 269 млрд рублей и перспективой создать более 25 тысяч рабочих мест.
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