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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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Рыбаки Приморья модернизируют флот на кредиты ВТБ
Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Приморском крае на 1 апреля 2017 года составил 21,1 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%).
В 1 квартале ВТБ выдал средним предприятиям региона кредиты на сумму 6,4 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2016 года 17%). Финансирование банка получили приморские рыбопромышленные компании, а также мясопереработчики, бункеровщики и торговые предприятия.
Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин: «Значительную часть предоставленных банком в первом квартале средств получили предприятия рыбной отрасли - одной из ключевых в регионе. Рыбопромышленные компании сейчас активно модернизируют свой флот, создают современные перерабатывающие мощности. Банк продолжит финансировать предприятия региона, которые в условиях импортозамещения расширяют производство и выходят на новые рынки».
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