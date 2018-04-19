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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Мая, 00:02 |
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Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
В связи с резким ухудшением погодных условий в Приморье, связанным с прохождением циклона из акватории Японского моря, поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность. Спасательные буксиры и специализированные суда в случае необходимости готовы выйти в море.
Из-за сильного северо-восточного ветра, достигающего в порывах 25 метров в секунду, с ливневым дождём, предприняты дополнительные меры безопасности в местах стоянок надводных кораблей и подводных лодок, скорректированы планы боевой подготовки сил во флотских полигонах, а полёты морской авиации выполняются по фактическим погодным условиям.
Оперативные службы флота и специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ ведут постоянный мониторинг ситуации, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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