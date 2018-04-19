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Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
2 мая во Владивостоке на ТРК «Приморское кольцо» состоялось открытие дрифт-сезона серии «РДС-Восток». В мероприятии приняли участие 25 гонщиков из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Дальнегорска, Находки, Владивостока и Махачкалы.
Капризы погоды значительно усложнили задачу пилотам – из-под колес спорткаров вместо дыма вырывались фонтаны брызг, и управляемые заносы нередко заканчивались разворотами. Последние заезды дрифтеров проходили под холодным проливным дождем, но на треке разгорелись нешуточные страсти: в противостоянии за первое место сошлась звездная дрифт-пара Максим и Екатерина СЕДЫХ.
Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем. Несмотря на превратности погоды, любители дрифта заполонили трибуны. Под защитой дождевиков и зонтов зрители наслаждались завораживающим танцем автомобилей на блестящем от воды асфальте. В этом году впервые за историю «РДС-Восток» одиночные и парные заезды прошли в один день, поэтому соревнование стало еще более динамичным и эмоциональным. Уже на этапе квалификации на треке разгорелась автомобильная борьба – из 25 пилотов только 16 дрифтеров прошли в парные заезды. Гонка проходила в межрегиональном статусе: спортсмены из Хабаровского края, Махачкалы и Камчатки состязались с приморцами на самом высоком уровне.
Главная дрифт-битва за золото соревнования не первый раз произошла у семейной пары Максима и Екатерины Седых. Оба – профессиональные пилоты, члены одной команды «Великолепная четверка», и в этом случае семейные узы не сбили накал страстей. Максим и Екатерина на треке - яростные соперники. В результате парного заезда второе место досталось Екатерине, а победителем соревнований стал Максим Седых.
Бронзовым призером соревнования стал Константин АВШАРОВ, который обошел в зачете Романа НЕХАЙ.
«Я изначально хотела ехать на Nissan Skyline, потому что я помнила: «Сильвии» (Nissan Silvia S15) в нашей команде суперпушки, но неуправляемые. А потом главный механик команды Евгений говорит - я же делал ее для тебя! Я решила, что надо попробовать! Сегодня, зная, что у Максима машина более быстрая, чем у меня, перед финальными заездами сказала: «Ты сильно не уезжай от меня!», на что он ответил: «Ну, как смогу!» и в итоге я его просто не смогла догнать», – поделилась серебряный призер первого этапа «РДС-Восток» 2018 года Екатерина Седых.
В свою очередь Максим Седых отметил, что в этом сезоне не стоит задача угнаться за кубком. «Мы тренируемся, улучшаем навыки, отсюда и результат. Если получится кубок в сезоне – ничего удивительного. Я вообще считаю, что достижения – это не просто удача, а результат работы всей команды» - уверен победитель первого этапа «РДС-Восток» 2018 года.
Как сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока, в следующий раз спортсмены вернутся на «Примринг» в середине лета – 14 июля здесь пройдёт четвёртый этап "РДС-Восток". А ближайшие этапы пройдут 2 июня в Хабаровске и 23 июня в Благовещенске. Завершится сезон 2 сентября в Хабаровске.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
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