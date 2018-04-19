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03 Мая 2018, 14:59 | Регион сегодня |

Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем

Спортсмены из Хабаровского края, Махачкалы и Камчатки состязались с приморцами на самом высоком уровне. На мокром асфальте развернулась горячая битва за лидерство первого этапа "РДС-Восток".

2 мая во Владивостоке на ТРК «Приморское кольцо» состоялось открытие дрифт-сезона серии «РДС-Восток». В мероприятии приняли участие 25 гонщиков из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Дальнегорска, Находки, Владивостока и Махачкалы.

Капризы погоды значительно усложнили задачу пилотам – из-под колес спорткаров вместо дыма вырывались фонтаны брызг, и управляемые заносы нередко заканчивались разворотами. Последние заезды дрифтеров проходили под холодным проливным дождем, но на треке разгорелись нешуточные страсти: в противостоянии за первое место сошлась звездная дрифт-пара Максим и Екатерина СЕДЫХ. 

 


 

 

 

 

Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем. Несмотря на превратности погоды, любители дрифта заполонили трибуны. Под защитой дождевиков и зонтов зрители наслаждались завораживающим танцем автомобилей на блестящем от воды асфальте.  В этом году впервые за историю «РДС-Восток» одиночные и парные заезды прошли в один день, поэтому соревнование стало еще более динамичным и эмоциональным. Уже на этапе квалификации на треке разгорелась автомобильная борьба – из 25 пилотов только 16 дрифтеров прошли в парные заезды. Гонка проходила в межрегиональном статусе: спортсмены из Хабаровского края, Махачкалы и Камчатки состязались с приморцами на самом высоком уровне.

 


 

Главная дрифт-битва за золото соревнования не первый раз произошла у семейной пары Максима и Екатерины Седых. Оба – профессиональные пилоты, члены одной команды «Великолепная четверка», и в этом случае семейные узы не сбили накал страстей. Максим и Екатерина на треке - яростные соперники. В результате парного заезда второе место досталось Екатерине, а победителем соревнований стал Максим Седых.

Бронзовым призером соревнования стал Константин АВШАРОВ, который обошел в зачете Романа НЕХАЙ.

«Я изначально хотела ехать на Nissan Skyline, потому что я помнила: «Сильвии» (Nissan Silvia S15) в нашей команде суперпушки, но неуправляемые. А потом главный механик команды Евгений говорит - я же делал ее для тебя! Я решила, что надо попробовать! Сегодня, зная, что у Максима машина более быстрая, чем у меня, перед финальными заездами сказала: «Ты сильно не уезжай от меня!», на что он ответил: «Ну, как смогу!» и в итоге я его просто не смогла догнать», – поделилась серебряный призер первого этапа «РДС-Восток» 2018 года Екатерина Седых.

В свою очередь Максим Седых отметил, что в этом сезоне не стоит задача угнаться за кубком. «Мы тренируемся, улучшаем навыки, отсюда и результат. Если получится кубок в сезоне – ничего удивительного. Я вообще считаю, что достижения – это не просто удача, а результат работы всей команды» - уверен победитель первого этапа «РДС-Восток» 2018 года. 

Как сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока, в следующий раз спортсмены вернутся на «Примринг» в середине лета – 14 июля здесь пройдёт четвёртый этап "РДС-Восток". А ближайшие этапы пройдут 2 июня в Хабаровске и 23 июня в Благовещенске. Завершится сезон 2 сентября в Хабаровске.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: приморское кольцо  РДС-Восток 


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Комментарии
  • den18:58, 03.05.2018

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