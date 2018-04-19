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03 Мая 2018, 15:55 | Регион сегодня |

Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке

С 14 мая на время гидравлических работ в районах города будет отключаться горячая вода

С 14 мая в городах и районах Приморья начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках проведения испытаний, о их необходимости рассказали на пресс-конференции руководители предприятий энергетики региона и департамента по ЖКХ Приморского края.

По словам директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, отопительный сезон продолжается в северных районах Приморья. Подача тепла продолжается в Кавалеровском, Пожарском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорске.

«Зима была очень сложной в плане погоды – аномальные холода, в отдельных районах большое количество осадков. Были и аварийные ситуации, и перебои с поставками топлива, однако благодаря и органам государственной и муниципальной власти, и ресурсоснабжающим и коммунальным предприятиям пиковые нагрузки край прошёл без серьёзных сбоев», – подчеркнула руководитель ведомства.

Директор департамента добавила, что наиболее проблемные участки, на которых возникало больше всего поломок, будут включены в ремонтную программу по подготовке к следующей зиме.

Сразу после окончания отопительного сезона, начинается период гидравлических испытаний теплотрасс. Как подчеркнули коммунальщики, проведение гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей является основной частью подготовки к следующему отопительному сезону.  В частности, во Владивостоке в разных районах они пройдут в период с 14 мая по 20 июня.

«Во время проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс, выявляются места вероятного возникновения порывов и течей, устраняются неисправности и замечания. Это делается благодаря тому, что в трубопроводы подается вода с давлением выше рабочего. Это позволяет выявить наиболее ветхие участки и приступить к их ремонту», – пояснил директор «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Вишняков.

Как пояснил главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Новиков, во время гидравлических испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. Это и позволяет выявить слабые участки на трубопроводах, и заменить их в последующем.

«Для безопасности жителей принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств», – прокомментировал Евгений Новиков.

Гидравлические испытания во Владивостоке пройдут по графику. На это время в районах города будет отключаться горячая вода.

Так, с 14 по 21 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

С 21 по 28 мая без горячей воды останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.

С 28 мая по 4 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.

С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Также гидравлические испытания начинаются и в других городах и районах Приморья.

По словам руководителя краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолия Попова, по их результатам корректируется ремонтная программа.

«На основе выявленных повреждений мы перераспределяем ресурсы, людей, технику на те участки, на которых выявлено больше всего повреждений», – уточнил Анатолий Попов.

Коммунальщики подчеркнули, что ремонтные работы на теплосетях ведутся параллельно испытаниям, что позволит вернуть горячую воду в краны приморцев в короткие сроки.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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Комментарии
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