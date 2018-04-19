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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вырисовываются детали моста между Россией и КНДР через реку Туманная на юге Приморья
В июне технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двух стран. Стороны уже провели ряд встреч по вопросам реализации проекта. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Теперь необходимо провести консультации специалистов, которые просчитают все технические параметры, такие как количество техники, материалов, а также смогут определить сроки строительства, – рассказал заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. – Планируем, что такие консультации могут состояться уже в июне».
Ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что первые расчеты по созданию данной трансграничной инфраструктуры будут рассмотрены сторонами до Восточного экономического форума.
В ходе встречи Заместитель Премьера Ро Ду Чер отметил, что строительство такого моста может стать еще одним фактором развития торгово-экономических отношений России и КНДР:
«Между КНДР и Китаем существует 23 автомобильных пункта пропуска, а с Россией ни одного. В настоящее время при ввозе товаров с Дальнего Востока они приходят не через границу с Россией, а через Китай. Это значительно удлиняет путь».
В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран с учетом всех аспектов принятой резолюции Совета Безопасности ООН. Как отметил Александр Галушка: «Российская Федерация является ответственным участником международной деятельности. Поэтому торгово-экономические связи и иные вопросы двустороннего сотрудничества с КНДР будут обсуждаться в рамках, которые установлены Советом Безопасности ООН».
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