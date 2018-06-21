|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье будут разводить китайский гребешок
На прошлой неделе между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и резидентами свободного порта Владивосток подписало 16 соглашений. Новые инвесторы реализуют проекты общей стоимостью около 4,4 млрд рублей и создадут 385 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Так, компании «Филиал», «КИТСТРОЙИНВЕСТ», «ШирСтрой», «Щитовая», «Инвест ДВ» и «Золотой Рог Девелопмент» выступили с проектами строительства на территории Владивостока многоквартирных жилых домов, коттеджного поселка и многофункционального гостиничного комплекса.
Строительством объектов придорожного сервиса по обслуживанию автомобилей, в том числе торгового назначения, а также складского комплекса займутся компании «ВладДокСистемс», «НТП», «Фенрир» и «ГК Регион».
Наладить выпуск ПЭТ-преформ во Владивостоке планирует ООО «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП». Компания «Чукотстрой ДВ» откроет двухэтажные склады и будет оказывать услуги хранения и выгрузки-погрузки замороженной и охлажденной продукции.
В Артеме организацией семейного спортивно-развлекательного центра «Форест» займется компания «Паритет». ООО «Диана» выступила инициатором открытия фитнес-клуба.
В Камчатском крае на территории Петропавловска-Камчатского ООО «Решение +» реализует проект по созданию центра услуг по ремонту и техническому обслуживанию большегрузных автомобилей и автомойки транспорта.
Фермы по выращиванию морского гребешка и производственную базу по его переработке и реализации создаст ООО «ФОРТУНА». Молодь для выращивания резидент планирует поставлять из Китая. После достижения промыслового возраста моллюски и мороженое филе будут отправляться на реализацию в торговые сети Приморского края и часть продукции - китайским покупателям.
«Мало только построить предприятие. Важно, чтобы люди, которые на нем работают, имели все необходимые социальные услуги: имели возможность учить детей, получать медицинские услуги, спортом заниматься, культурные должны быть учреждения. Все это на Дальнем Востоке будет делаться», – заявлял ранее полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 773. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет более 429 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 48 тысяч новых рабочих мест.
- Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
- Рыбакам прописали новые правила
- В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
- В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
- В Приморье будут разводить китайский гребешок
- Владивосток из города для машин превратится в город для людей
- По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В Приморье выберут пилотный участок для "заселения" специальной бактерии
- Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.