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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:04 |
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В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще шесть мест отдыха в Приморье. Таким образом, по данным на понедельник, 2 июля, число мест, где приморцы и гости края могут безопасно отдыхать, достигло 33, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
К разрешенным добавились два пляжа во Владивостоке:
– пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив).
В Находке в число разрешенных к отдыху территорий дополнительно вошли:
– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);
– пляж поселка Авангард;
– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье).
Еще одна территория добавилась в Кировском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).
Освидетельствование мест отдыха продолжается. Напомним, ранее в число мест, где безопасно отдыхать, вошли 22 пляжа, позже к ним были добавлены еще пять.
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