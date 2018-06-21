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Вторник| 03 Июля, 21:04 |
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Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
Во Владивостоке за последние дни демонтировано 17 незаконных объектов: киосков, гаражей, контейнеров, заборов и даже столбиков под парковки с цепями. Последние были обнаружены и демонтированы на Кирова, 12. Металлические гаражи вывезли с Карякинской, 37, Никифорова, 8, Камского переулка, 18, Приморской, 1, Кирова, 95, Кипарисовой, 31. С площади Спортивной гавани убрано несколько киосков и деревянный настил. А с Чугаева, 34 убрали незаконные металлический забор.
Работы по демонтажу ведут сотрудники МБУ «Содержание городских территорий». Жалобы на объекты поступают от жителей. Некоторые обнаружены в ходе специальных рейдов, которые проводит администрация города.
При выявлении незаконно установленного объекта составляется акт. В случае если собственник не установлен, копия акта вывешивается на объекте, информация о выявленном незаконном объекте публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока. Если собственник самостоятельно не убрал объект, то документы направляются на рассмотрение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. После чего распоряжением администрации Владивостока утверждается протокол на снос незаконного объекта. Киоск или гараж вывозится на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения.
Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко запустил реформирование системы нестационарных торговых объектов (НТО). Излишние торговые точки будут убираться, а работающие заставят исправно пополнять муниципальный бюджет и выполнять санитарные требования. В близкой перспективе размещение НТО станет платным и - на конкурсной основе.
Также градоначальник поручил выработать единые требования к внешнему виду НТО. Пилотным проектом в этой области станет Набережная Спортивной гавани, где недавно из схемы нестационарных торговых объектов исключили большую часть торговых объектов.
Кроме того, Виталий Веркеенко отметил, что работники НТО должны получать «белую» зарплату.
«Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц, - отметил глава. - Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев - комфортнее, и обязательно платят налоги в городской бюджет».
Фото предоставлено управлением градостроительства и архитектуры.
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