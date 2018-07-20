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LOTTE Corporation корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок
Южнокорейский конгломерат LOTTE Corporation ответил на предложение главы Владивостока расширить бизнес-присутствие в приморской столице и ищет новые проекты для инвестирования. Об этом заявил вице-председатель компании Хванг Каг Гю в официальном письме Виталию Веркеенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Я с удовольствием был рад вас встретить на церемонии открытия отеля Lotte 19 июля. Надеюсь, бренд Lotte станет известен во Владивостоке. Как вы знаете, Lotte Group уже имеет бизнес в России, теперь мы ищем возможности больше инвестировать во Владивосток. Я с нетерпением жду интереса с вашей стороны. С уважением и до новых встреч, Хванг Каг Гю», – говорится в письме от ceo LOTTE Corporation.
Напомним, на торжественной церемонии открытия пятизвездочного отеля глава Владивостока пригласил руководство южнокорейской корпорации принять участие в масштабных планах по развитию города, отметив, что открытие «Лотте Отель Владивосток» - важное для Владивостока событие.
«Мы рады приходу во Владивосток крупного отельера с мировым именем, вы задали высокую планку гостиничному бизнесу приморской столицы. Готовы детально обсуждать и другие инвестиционные проекты, способные позитивно влиять на развитие города, такие как строительство многоуровневых парковок, новых гостиничных комплексов, развитие ресторанного бизнеса, создание полноценных рекреационных зон на базе парка Минного городка, парка культуры и отдыха имени Лазо и другие проекты. Готовы оказывать необходимую административную поддержку всем вашим начинаниям, уверен, что впереди нас ждет плодотворное сотрудничество», - отметил Виталий Веркеенко.
Детально обсудить дальнейшее сотрудничество договорились на ближайшей встрече. Глава Владивостока также добавил, что в столице Приморья для зарубежного бизнеса созданы приятные и выгодные условия – это налоговые льготы и административные преференции Свободного порта Владивосток, а также создание офшорной зоны на острове Русский, одобренное Государственной Думой РФ на днях в окончательном чтении.
По поручению главы Владивостока специалисты мэрии формируют полноценный портфель городских инвестиционных проектов, который будет предложен российским и иностранным инвесторам. Городские власти гарантируют инвесторам прозрачные правила ведения бизнеса и качественное сопровождение реализации инвестпроектов.
Отметим, что LOTTE Corporation объединяет свыше 60 компаний различной направленности – ритейл, девелопмент, сеть отелей, производство продуктов питания (в том числе известных владивостокцам печенья Oreo и напитка Милкис). Общий оборот группы в 2016 году составил свыше 76 миллиардов долларов.
Пятизвездочный отель во Владивостоке LOTTE Corporation выкупила у Hyundai в прошлом году. Владивосток стал четвертым российским городом, где представлена сеть отелей южнокорейского бренда. Помимо отеля корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок, в настоящее время разрабатываются варианты использования этой территории для дальнейшего развития бизнеса.
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