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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
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Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
По мнению экспертов, экономический рост регионов ДФО может быть в значительной степени обеспечен за счет предпринимательской активности молодежи. Предполагается, что в ходе сессии «Молодежь Дальнего Востока» молодые люди из разных регионов России – студенты, предприниматели, члены общественных организаций и движений – вместе с представителями государственной власти, экспертных сообществ и крупного бизнеса рассмотрят потенциал молодежи в развитии макрорегиона.
В частности, будут затронуты такие вопросы, как привлечение молодежи на Дальний Восток, вклад молодых бизнесменов в валовой региональный продукт, их участие в реализации стратегически важных для ДФО проектов, создание благоприятной среды для молодежного предпринимательства и развитие трансграничных деловых связей с участием молодежи.
Ожидается, что в дискуссии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, в том числе Федерального агентства по делам молодежи, региональных органов власти, российских и зарубежных общественных организаций, а также бизнес-сообщество.
Досье "Дальневосочного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Журнал "Дальневосточный капитал"
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