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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке на о.Русский представят инвестиционный потенциал Дальнего Востока и Байкальского региона
Выставка будет работать 6 сентября в открытом холле корпуса №20 на территории кампуса ДВФУ на о. Русский.
В Дальневосточном и Байкальском регионах уже достигнуты определенные успехи в ходе реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года»: запущены инвестиционные проекты, созданы институты развития, формируется законодательная база, способствующая улучшению инвестиционного климата.
Задачи выставки - демонстрация достижений и планов субъектов региона в реализации наиболее крупных инвестиционных проектов и создания инвестиционной инфраструктуры; привлечение российских и иностранных партнеров для участия в приоритетных проектах субъектов ДФО и Байкальского региона. На выставке будут представлены отдельные стенды 12 краев и областей.
Общий стенд будет посвящен развитию инфраструктуры (транспортной и энергетической), проектам развития минерально-сырьевого, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов; проектам создания условий для комфортного проживания населения,обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды, научному и кадровому обеспечению этих проектов, а также развитию туризма.
Программа Конгресса насыщена не только деловыми, но и культурными мероприятиями. 6 сентября в студенческом центре ДВФУ на острове Русский (корпус А) с 13.30 до 14.30 ч. пройдет презентация Дома новой культуры во Владивостоке. В рамках проекта, который реализуется с августа 2012 года Министерством культуры РФ,пилотные Дома новой культуры (ДНК-центры) будут построены во Владивостоке, в Калуге и Первоуральске, при содействии региональных органов власти и частных партнеров. Цель проекта – распространение знаний и передовых технологий в сфере культуры и организации жизни, а также создание среды, благоприятной для творчества и самореализации молодых жителей городов с населением от 50 000 до 500 000 человек.
На презентации в ДВФУ будет представлена архитектурно-градостроительная концепция проекта и программа мероприятий, проведение которых запланированов стенах ДНК-центра во Владивостоке в 2013 и 2014 годах. Весь день на площадке презентации будет работать выставка «Дом Новой культуры», аудио-визуальная инсталляция «Время и место» группы российских медиа-художников CNMRG, выставка работ современных фотографов г. Владивостока, инсталляция «Семь колонн Владивостока».В презентации примут участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, заместитель министра культуры РФ Иван Демидов, ректор ДВФУ Сергей Иванец, основатель архитектурной мастерской «SPEECH Чобан& Кузнецов» Сергей Чобан (г. Москва), директор Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай, представители культурных объединений Москвы и Санкт-Петербурга.
Досье: 6-7 сентября во Владивостоке пройдет Дальневосточный инвестиционный конгресс. Организатор конгресса – Администрация Приморского края, при поддержке Правительства Российской Федерации. Формированием деловой программы занимается Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Партнерами Дальневосточного инвестиционного конгресса выступили - ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также группа компаний «Зеленые листья».
Организационный комитет: тел. (423) 2648-142, 2648-143, 246-86-26 e-mail:pacific-congress@mail.ru, www.pacific-congress.ru
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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