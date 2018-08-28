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Понедельник| 03 Сентября, 21:35 |
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Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
3 сентября вступил в силу закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Согласно документу, помогать решать спорные вопросы с финансовыми организациями жителям российских регионов, в том числе и Приморья, будет финансовый омбудсмен. В России это первый институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке.
Законом вводится новое понятие – реестр финансовых организаций, сотрудничающих с финансовым уполномоченным. Его будет вести Банк России.
Предусмотрено поэтапное присоединение к новому институту финансовых организаций, которые будут обязаны исполнять решение финансового уполномоченного. С 1 июня 2019 года нововведения коснутся страховых организаций в части ОСАГО, с 28 ноября 2019 года – в части остальных видов страхования. С 1 января 2020 года к институту финансового омбудсмена присоединятся микрофинансовые организации, с 1 января 2021 года – банки, КПК, ломбарды и НПФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
Если к моменту полного вступления в силу закона организация не войдет в данный реестр, то ей будет запрещено работать с физическими лицами.
Ожидается, что новый общественный орган станет связующим звеном между потребителем и поставщиком финансовых услуг в спорных ситуациях и позволит снизить число судебных прецедентов. С другой стороны, закон стимулирует финансовые организации самостоятельно урегулировать споры с гражданами. Во-первых, статистика споров, которые рассматривает финансовый омбудсмен, будет публична, и у потребителя будет возможность выбрать ту организацию, которая более добросовестно относится к своим клиентам. Во-вторых, от количества принятых финансовым уполномоченным против организации решений и своевременности их исполнений будет зависеть размер взносов финансовых организаций в Службу финансового уполномоченного.
Подать обращение финансовому уполномоченному можно в электронном виде на сайте, через портал «Госуслуги» и через МФЦ, но сначала следует обратиться за урегулированием спора в саму финансовую организацию.
Запросы граждан будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней c момента передачи обращения. При этом финансовый уполномоченный вправе организовывать проведение независимой экспертизы для решения вопросов, связанных с рассмотрением обращения. В этом случае срок рассмотрения спора может быть продлен на 10 дней.
В результате обращения в орган досудебного урегулирования гражданин получает исполнимое решение финансового уполномоченного. Если финансовая организация не исполняет данное решение, потребителю финансовых услуг выдается удостоверение, являющееся исполнительным документом. На основании данного документа судебный пристав-исполнитель приводит решение финансового уполномоченного в исполнение в соответствии с законодательством.
Принятие и рассмотрение обращений финансовым уполномоченным осуществляются бесплатно, за исключением случаев, когда подача обращения осуществляется профессиональным посредником (юристом). Срок рассмотрения обращения, которое поступает через профессионального посредника, составляет 30 рабочих дней.
Чтобы обратиться к финансовому уполномоченному жителям Приморья не понадобятся специальные познания в области юриспруденции: несложная процедура позволяет любому человеку сделать это самостоятельно. Также не нужно будет приезжать на рассмотрение спора из дальних регионов страны – основная форма рассмотрения заочная.
«Сегодня жалобы на финансовые организации рассматривает Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. При этом в силу ограничений в законе она не может принимать решения по имущественным требованиям граждан. Финансовый уполномоченный, напротив, будет в упрощенном порядке рассматривать имущественные споры граждан с финансовыми организациями о взыскании денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей. При этом имущественные споры по ОСАГО будут рассматриваться финансовым омбудсменом вне зависимости от суммы. Таким образом, закон способствует охвату 100% жалоб и обращений граждан», – пояснил начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе Максим Анискевич.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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