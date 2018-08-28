|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Сентября, 01:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд
Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дальнем Востоке - это задача государственной важности, в которой заинтересованы не только власти, но и финансовые институты. Одним из учреждений, поддерживающих МСП стал Гарантийный фонд Приморского края, который за свою историю работы уже неоднократно подставлял финансовое плечо компаниям региона. Об особенностях взаимодействия с Фондом деловому журналу «Дальневосточный капитал» рассказали представители бизнеса.
Сегодня бизнес Дальнего Востока получает целый набор инструментов для своего развития. Как считает заместитель генерального директора ООО «Терра» Денис БОРИСОВ, предприниматели имеют беспрецедентные меры поддержки со стороны государства: «Проекты на Дальнем Востоке курируются лично руководителями страны, и особое внимание уделяется проектам малого и среднего бизнеса. Им оказывается всяческая поддержка в виде заказов от крупных проектов, заемного финансирования и субсидирования затрат. И наша компания также относится к представителям малого и среднего бизнеса, который ощутил эту поддержку».
ООО «Терра» около двадцати лет занимается светотехнической продукцией. Сегодня реализует инвестиционный проект строительства мини-кластера светотехники в ТОР «Надеждинская», и для этого предприятию потребовались дополнительные средства. «Мы обратились в МСП Банк, где были предложены механизмы поддержки Гарантийного фонда Приморского края. Хотелось бы сказать большое спасибо сотрудникам фонда: они свою работу делают ответственно, оперативно и профессионально. Поэтому в рамках реализации проекта мини-кластера в ТОР «Надеждинская» мы планируем расширить наше сотрудничество», - поделился Денис Борисов.
На поддержку Гарантийного фонда Приморского края могут рассчитывать предприятия самого разного профиля. Так, в прошлом году ООО «АПК «Славянский-2000», которое занимается производством рыбоконсервной продукции, стало клиентом Фонда. «Не так давно руководство компании приняло решение открыть новое направление, связанное с переработкой морепродуктов для деликатесной группы консервов. Стало очевидно, что необходимо привлекать кредитные деньги. Ранее мы всегда кредитовались под залог собственного имущества. Но выше головы не прыгнешь - ресурсы компании были уже исчерпаны. Поэтому, когда узнали о возможностях Гарантийного фонда Приморского края, обратились за его поддержкой. На удивление, все процедуры проходили оперативно: без лишних вопросов, все по делу. Наш первый опыт работы с этим финансовым институтом оказался успешным. Мы остались довольны результатом - и сроком получения услуги, и размером кредита», - рассказал финансовый директор и соучредитель ООО «АПК «Славянский-2000» Юрий ИБРАГИМОВ.
Гибкость и оперативность Гарантийного фонда оценила и Анна ГЕРАСИМОВА, ведущий специалист отдела развития ООО «Авангард». «Наша компания занимается строительством жилых и производственных зданий, и в основном мы работаем с государственными заказчиками. Сейчас у нас есть действующий контракт с всероссийским детским центром «Океан» и выполняем строительство дружины «Галактика». Мы выиграли аукцион на проведение этих работ благодаря тому, что Фонд выступил поручителем перед МСП Банком, в котором мы получали банковскую гарантию. Все процедуры были отработаны в кратчайшие сроки - никаких претензий нет, сейчас несем свои обязательства по договоренностям. Это был наш первый опыт работы, но планируем продолжать сотрудничество», - добавила Анна Герасимова.
Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда (на фото):
«Как правило, все государственные учреждения, предоставляющие финансовую поддержку, ассоциируются с бюрократией. Бесконечные
сборы документов, согласование с несколькими инстанциями: все это очень неудобно бизнесу. Поэтому мы исключили бюрократическую волокиту из своей работы. Гарантийный фонд Приморского края не требует дополнительного пакета документов сверх того, что компания предоставляет банку. Все, что мы просим – это заполнить анкету, размером с печатный лист, где указываются основные данные компании. А дальше запускается наш механизм работы, который мы специально отстроили с банками-партнерами. В итоге, наши клиенты не собирают двойной пакет документов: один для банков, другой – для нас и не ведут диалог одновременно с двумя финансовыми организациями. Мы постарались максимально облегчить процедуру
для бизнеса, и благодарности представителей МСП Приморья – показатель того, что нам это удалось».
Наталья КОМИССАРОВА.
- Владивосток примет делегации 60 государств
- Может ли Приморье конкурировать на мировом рынке сои?
- Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд
- Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
- Во Владивосток для встречи с Путиным на ВЭФ-2018 прилетит Председатель КНР
- Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы
- Владивосток может спасти только спецпрограмма реновации жилого фонда
- 200 официальных лиц и бизнесменов из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
- I Кубок Министерства экономического развития РФ по го состоится на ВЭФ во Владивостоке
- ОАО "РЖД" и власти Приморья подписали соглашение о сотрудничестве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.