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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 03 Сентября, 21:35 |
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Может ли Приморье конкурировать на мировом рынке сои?
КФХ Василия Толочка – предприятие довольно крупное, выращивающее сою и другие зерновые культуры уже семь лет и практически каждый год получающее неизменно высокие урожаи на возделывфаемой земле. Даже в сложных условиях, когда возникавшие периодически в крае природные катаклизмы несли потери и, соответственно, убытки, средняя урожайность в хозяйстве держалась на уровне 23 – 25 центнеров с гектара, что не уступает по этому показателю ведущим странам-производителям сои в мире. Ну а в более благоприятные периоды на отдельных участках, которые обходила стихия, удавалось собирать даже по 32-33 центнера с гектара, что, кстати, соответствует уровню самой эффективной в соеводстве стране – США. И это в ситуации, когда средняя урожайность в регионе едва достигала 14 центнеров с гектара.
В этом результате фермерского хозяйства – не только колоссальный труд и эффективный менеджмент, но и характер самого фермера, готового к неожиданным экспериментам и новаторским подходам. Собственно, эти качества и позволили ему выйти в лидеры в растениеводческой отрасли края, а также получить удачный опыт в мясном скотоводстве – отрасли, не попавшей в приоритеты ни одной из действовавших за это время госпрограмм и, соответственно, не предусматривавшей приоритетного финансирования. Но как бы ни складывалась ситуация с господдержкой, потребители Приморского края в течение всех этих лет получали возможность приобрести редкие для местного рынка продукты – свежее мясо пятнистого оленя и марала. И, конечно же, мясо крупного рогатого скота. Поголовье КРС и составляло основу в животноводческом направлении хозяйства.
Стоит отметить, что на момент начала работы хозяйства с сельскохозяйственными животными свежую говядину, если кто иногда и поставлял на рынок, то в основном от выбракованных в молочном животноводстве коров. Именно фермы КФХ Толочка, по большому счету впервые за последние десятилетия, предложили на рынке качественно иной продукт – мясо высокопродуктивных мясных пород животных. Для этого на предприятие были завезены коровы специальных пород – герефордской и калмыцкой.
Эффективность производства в этом хозяйстве строится на современных технологиях. Все производственные цепочки выстроены с учетом лучших мировых практик, начиная от высокопродуктивных семян известных селекционных центров, в том числе семян приморской селекции, до самой современной техники для сбора урожая и оборудованных мощностей для его хранения. На сегодняшний день общий земельный фонд предприятия составляет порядка 10,5 тысяч гектаров, в обработке которых задействовано более 80 единиц техники. А сами поля расположены в Михайловском, Черниговском и Уссурийском районах, где выращивают, помимо сои, ячмень, пшеницу и овес. Эти поля обеспечивают кормовую базу содержащегося поголовья, но все же большая часть полученного урожая реализуется на рынке. Основным потребителем произведенной продукции является ООО «Приморская соя» – самый крупный в крае переработчик сои. Собственно, соя и стала главной культурой в хозяйстве – в 2018 году этой культурой засеяно около 7 тысяч гектаров, кроме того, 402 гектара было отведено под посевы ячменя и 875 гектаров – овса.
Но, несмотря на достигнутые показатели, главные задачи в хозяйстве, как и прежде, связывают с увеличением пашни, повышением урожайности и других показателей эффективности производства. А осуществление их зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь – от краевой и федеральной поддержки, считают специалисты предприятия. «Мы со своей стороны делаем все необходимое для роста и развития нашего производства. Хотелось бы и от государства почувствовать больше внимания к нашим нуждам и потребностям. В нашем хозяйстве сегодня трудятся порядка 80 человек. Мы постоянно работаем над улучшением условий труда и обеспечением работников современной техникой и оборудованием, поскольку это непосредственно влияет на эффективность. И хотелось бы, чтобы при распределении субсидий из бюджета это учитывалось. Ведь модернизация в программе развития сельского хозяйства выделена в качестве приоритета», – говорят они.
Сегодня одно из самых крупных и перспективных сельхозпроизводств в крае перешагнуло семилетний рубеж и вписало свой успех в историю развития отрасли в регионе. Этот успех – в ряду тех, которые создают репутацию самого региона и способствуют его продвижению на любых площадках.
Елена АБАШЕВА.
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