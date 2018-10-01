|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 03 Октября, 17:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Нового главу столицы Приморья выберут в начале декабря
Это создает юридическое основание для объявления конкурса на замещение должности градоначальника. Подготовка к проведению конкурса может стартовать уже 11 октября на внеочередном заседании Думы Владивостока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Дата досрочного прекращения полномочий мэра, указанная в заявлении – 11 октября. По закону, в случае досрочного прекращения полномочий главы города проводится конкурс на замещение данной должности. Порядок проведения конкурса регулируется муниципальным правовым актом от 11 мая 2016 года № 270-МПА. Согласно Положению о проведении конкурса, Дума Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании нового главы города не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа. Таким образом, конкурсные процедуры и последующее заседание Думы Владивостока по избранию мэра должны состояться не позднее 5 декабря 2018 года.
Первым шагом к транзиту власти должно стать формирование конкурсной комиссии из восьми человек, сформированной на паритетных началах Думой Владивостока и губернатором Приморского края. Ранее, еще до отставки Виталия Веркеенко, председатель Думы Владивосток Андрей БРИК анонсировал проведение внеочередного заседания городского парламента на 11 октября. На нем депутаты должны утвердить перечень наказов избирателей на 2019 года. Однако будет ли на этом заседании рассматриваться вопрос о начале комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока, пока неизвестно.
Напомним, что у Думы Владивостока уже есть опыт проведения конкурсной процедуры и последующего избрания главы города – конкурс, который привел к власти Виталия Веркеенко, был проведен в конце 2017 года, то есть уже после начала работы нынешнего созыва городских депутатов.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
- "Аврора" возобновляет полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре
- Нового главу столицы Приморья выберут в начале декабря
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС в Приморье
- Жители Владивостока и Приморья стоят в очереди к цельбоносным мощам святителя Луки
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Во Владивостоке ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Приморью назначили единственного поставщика топлива
- Во Владивостоке за каждого неучтенного туриста из Китая гостиница заплатит по 400 тыс. рублей
- Владивосток Тигропрестольный объединил и приумножил число друзей заповедной кошки
- Медведев освободил от должности замминистра Минвостокразвития России
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.