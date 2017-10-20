|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 03 Ноября, 18:45 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна
Программа предполагает увеличение мощности единовременного хранения зерновых на 33%, с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн, что позволит обеспечить экспорт в страны Азии рекордного урожая зерновых, собранный российскими фермерами в 2017 году.
Кроме того, в ВМТП разработаны и внедрены ряд управленческих и организационных решений, направленных на оптимизацию сквозного планирования, ускорение процесса отправления составов на станцию и со станции Владивосток, а также новые технологические карты перевалки зерновых грузов.
ВМТП также продолжает совершенствовать технологию обработки зерна, расширяя использование специализированных контейнеров-зерновозов. Специализированные 20-футовые зерновые контейнеры повышенной вместимости транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных перегружателей и портальных кранов. На территории терминала зерно хранится в контейнерах, а не в крытых складах. Такая технология сокращает издержки как порта, так и грузоотправителей.
В настоящее время через ВМТП проходят 14 регулярных международных и каботажных линий. Мощности порта позволяют экспортировать зерновые грузы из Владивостока в восемь стран Азии, а также переваливать в любые регионы Дальнего Востока России.
Технологические и организационные процессы переработки зерновых грузов соответствуют всем требованиям законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды.
- В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна
- Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России
- Тигр Владик неожиданно развернулся на 180 градусов
- Власти Приморья предложили китайской корпорации участвовать в строительных проектах
- Определены даты проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке
- Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс
- Приморцы смогут отведать деликатесы - лянцай, манэ и юджанзе
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.