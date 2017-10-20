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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Ноября, 21:02 |
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Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
Как пояснила исполнительный директор некоммерческой организации Ксения Плетцер, в случае согласия банка-партнера залоговое имущество может быть заменено на поручительство фонда.
«Наше новое предложение будет полезно в том случае, если предприниматель решит, например, привлечь дополнительные денежные ресурсы для развития своего бизнеса за счет собственных источников, а именно продажи залогового имущества, не прибегая к платным займам», – отметила она.
Получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (423) 244-04-40.
Напомним, по мнению первого вице-губернатора края Василия Усольцева, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии региона и страны в целом, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий Приморья. Более того, в крае зарегистрирована треть субъектов МСП всего Дальнего Востока. Поэтому задача власти – максимально поддержать бизнесменов, убежден заместитель главы региона.
Одним из инструментов такой поддержки являются институты развития, в числе которых и Гарантийный фонд, созданный в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей.
За время своей работы приморский фонд предоставил поручительств на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил более семи миллиардов рублей. Партнерами фонда являются более 30 финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в крае.
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