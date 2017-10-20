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03 Ноября 2017, 18:07 | Регион сегодня |

В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства

3 ноября, в День празднования 60-летия Приморской государственной сельскохозяйственной академии, в Уссурийске торжественно открыт Центр инноваций лесного хозяйства, созданный в ПГСХА при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и компании TOYOTA.

Открытие Центра инноваций лесного хозяйства наряду с торжественным заседанием ученого совета академии, собранием сотрудников, ветеранов и выпускников, а также студенческими мероприятиями, приуроченными к этой дате, стало одним событий празднования 60-летнего юбилея Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

«Создание в академии Центра инноваций лесного хозяйства стало возможным благодаря проекту WWF России и WWF Японии с компанией TOYOTA, которая поддержала наши усилия по устойчивому лесопользованию и сохранению лесов в ареале амурского тигра, — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. — Центр призван объединить все современные наработки в регионе, как система мониторинга «КЕДР», работу по борьбе с незаконными рубками, подходы по устойчивому комплексному лесопользованию в учебные программы и курсы для профессиональной среды. Также в задачи центра   входит объединение инициатив школьников, абитуриентов, студентов по сохранению и изучению ценности лесов. Надеемся, что эта инновационная площадка будет привлекать в академию новых молодых специалистов и заявит о себе на всероссийском уровне».

«Мы давно мечтали о том, чтобы в нашей академии появился такой Центр инноваций лесного хозяйства. Мы растим будущих специалистов лесного дела, и студенты, которые обучаются в академии, должны уже сегодня представлять вектор развития лесного хозяйства. Учебный класс, который вместе со Всемирным фондом дикой природы и компанией TOYOTА мы оборудовали и открыли сегодня, и разрабатываемые для него учебные программы, нацелены, в первую очередь, на внедрение новых методов работы и повышение квалификации действующих специалистов лесного хозяйства», — говорит ректор ПГСХА, к. с-х. н. Андрей Комин.

Приморская сельскохозяйственная академия с 2010 года является надежным партнером WWF России по развитию устойчивого лесопользования, подготовке специалистов лесного дела и сохранению редких кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Благодаря успешному сотрудничеству Амурского филиала WWF России и Института лесного хозяйства ПГСХА удалось вернуть под управление академии около 29 тыс. га ценнейших лесов учебно-опытного лесхоза. Проделаны большие работы по лесоустройству и разработке проекта освоения лесов. Восстановлен и укомплектован лесной питомник, который стал базой для практического обучения студентов и сегодня уже дает саженцы ценных пород для восстановления деградированных лесов в ареале амурского тигра.

«За годы сотрудничества Институт лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА проявил себя как надежный и активный партнер, которому небезразлично будущее лесного хозяйства. Совместные проекты в сфере профильного лесного образования, развития устойчивого лесопользования, эффективного лесовосстановления – хороший пример того, как партнерство квалифицированных и неравнодушных к будущему российских лесов сторон при грамотном подходе к работе может принести видимые результаты за относительно небольшой срок», — говорит Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России.

Лесное дело — важная, но не единственная точка соприкосновения Приморской государственной сельскохозяйственной академии и WWF России. В 2014 году в ПГСХА был создан, в том числе и при содействии Фонда, Центр диагностики болезней животных. Именно здесь сегодня проводятся практически все биологические экспертизы по тиграм и леопардам, погибшим по разным причинам на Дальнем Востоке. Кропотливая профессиональная работа специалистов Института животноводства и ветеринарной медицины ПГСХА позволяет выяснить истинные причины гибели каждого редкого животного, а значит, способствует сохранению всей популяции их полосатых и пятнистых собратьев.

«Искрение поздравления академии с юбилеем! История моего взаимодействия с этим научно-образовательным учреждением началась еще в 1985 году, когда мне, студенту факультета охотоведения Иркутского сельхозинститута, посчастливилось помогать организовывать в Приморском сельскохозяйственном институте студенческую дружину по охране природы. И до сих пор мы вместе. Центр диагностики болезней животных ПГСХА, который занимается судебными экспертизами — это, в настоящее время, важнейший элемент системы охраны природы Дальнего Востока. Хочется поблагодарить специалистов Института животноводства и ветеринарной медицины Ирину Короткову, Галину Иванчук, Александра Кожушко, Игоря Камлия за их очень сложную и важную работу», — говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Всемирный фонд дикой природы поздравляет Приморскую государственную сельскохозяйственная академия (ПГСХА) с 60-летием, желает благополучия её преподавателям и студентам, новых достижений и дальнейшего развития совместных природоохранных проектов.

Из истории ПГСХА:

Приморский сельскохозяйственный институт был основан на базе Ярославского сельскохозяйственного института, открытого в 1944 году.

29 августа 1957 года вышло постановление Совета Министров СССР за №1040 "О переводе Ярославского сельскохозяйственного института в город Ворошилов Приморского края".

В 1957 году из Ярославля в Уссурийск приехали 552 студента агрономического и зоотехнического факультетов, а с ними 62 преподавателя и сотрудника института.

За более чем 50-летнюю историю вуз прошел путь от института с двумя факультетами до академии, в составе которой сегодня 6 институтов и 29 кафедр. На сегодняшний день академия подготовила около 40 000 специалистов по следующим направлениям: ученый агроном, ученый агроном-эколог, технолог сельскохозяйственного производства, зооинженер, ветеринарный врач, экономист, инженер сельскохозяйственного производства и т.д.

В настоящее время академия реализует 24 программы высшего профессионального образования (в том числе 10 программ Бакалавриата), 19 программ послевузовского и более 20 программ дополнительного профессионального образования. Численность студентов очного и заочного обучения составляет более 4000 чел.

За время своего существования на Дальневосточной земле академия превратилась в крупный вуз, который вносит большой вклад в подготовку кадров и развитие сельского хозяйства Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую, Камчатскую и Магаданскую области.

На фото: Первую лекцию в Центре инноваций лесного хозяйства ведет ректор ПГСХА Андрей Комин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf  ПГСХА 


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