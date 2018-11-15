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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Декабря, 11:54 |
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В 38 магазинах Владивостока снижены цены на продукты
В краевом центре продолжает свою работу социальная программа «Город для людей». В рамках этой программы можно приобрести продукты питания по сниженным ценам. Найти такие товары на витринах магазинов просто – их отличают яркие оранжевые ценники, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сгущённое молоко по 30 рублей, мука по 51 рублю за два килограмма, молоко по 48 рублей, а также растительное масло, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, консервы и мясопродукты, другие продукты первой необходимости всегда можно приобрести в магазинах, поддерживающих социальную программу администрации Владивостока. Приобрести продукты в рамках программы «Город для людей» может любой желающий, независимо от возраста и социального положения.
Сегодня в программе по социальной поддержке участвуют 13 магазинов сети супермаркетов «Реми», 24 магазина «Мельница» ИП Бобыкина и розничный отдел ИП Касенковой, расположенный на универсальном розничном рынке на Прапорщика Комарова, 32.
Адресный список
Супермаркеты «Реми»: ул. Деревенская, 14а; пр-т Красного Знамени, 57; ул. Шуйская, 23а (в районе автовокзала); ул. Адмирала Юмашева, 14г; ул. Волгоградская, 20; ул. Борисенко, 35, корп. 3; ул. Героев Хасана, 4; ул. Русская, 85а (ТЦ «Аврора»); ул. Хабаровская, 9; ул. Ильичёва, 11а; ул. Фирсова, 3; ул. Шилкинская, 10а; ул. Вилкова, 5; ул. Калинина, 230.
Магазины «Мельница» ИП Бобыкина располагаются по следующим адресам: ул. Прапорщика Комарова, д. 32; ул. Пихтовая, д. 4а; ул. Нейбута, д. 67; ул. Магнитогорская, д. 11; ул. 4-я Круговая, д. 14а; ул. Калинина, д. 273; ул. Луговая, д. 22-26/223; ул. Фадеева, д. 4б; ул. Героев Хасана, д. 12; ул. Нейбута, д. 85б; проспект Острякова, д. 13; ул. Карбышева, д. 11; ул. Иртышская, д. 17; Народный проспект, д. 9; ул. Некрасовская, д. 69; ул. Анны Щетининой, д. 9; ул. Мичуринская, д. 5; ул. Терешковой, 21; проспект 100-летия Владивостока, 105, стр. 4; ул. Чапаева, 24а; ул. Адмирала Юмашева, 2в; ул. Ульяновская, 4а; ул. Ладыгина, 7.
Анастасия Котлярова (фото)
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