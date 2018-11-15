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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке в дни Тихоокеанского туристского форума пройдет фестиваль мидий
В 2019 году он пройдет 24 и 25 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета.
В ходе первого заседания организационного комитета ТТФ-2019 директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков подчеркнул, что в настоящее время сформирована предварительная программа форума. В этом году помимо деловой части он будет включать в себя Тихоокеанскую туристскую выставку PITE, молодежный форум и гастрономический фестиваль. Планируется, что в рамках ТТФ также пройдут фестиваль мидий и выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Основные даты проведения ТТФ-2019 – 24 и 25 мая. Центральной площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета», – отметил глава департамента.
Планируется, что в рамках деловой программы форума состоится пленарное заседание, посвященное теме развития авиационного туризма, межрегиональное совещание под эгидой Ростуризма по реализации федерального нацпроекта «Экспорт услуг» и семинары от ведущих экспертов туристской отрасли России.
XXIII выставка PITE традиционно представит туристский потенциал стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполагается, что единым стендом выступят 12 регионов Сибири и Дальнего Востока России.
Напомним, Тихоокеанский туристский форум – ежегодное событие, которое проводится на острове Русском. В 2017 году ТТФ объединил на своей площадке российских и зарубежных экспертов в сфере туризма. Было организовано около 20 тематических секций, каждую из которых посвятили одному из перспективных направлений развития туризма на Дальнем Востоке России и в АТР в целом. Главной темой форума стал круизный туризм.
Фото – Администрация Приморского края
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