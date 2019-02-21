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Во Владивостоке литературный фестиваль "ЛиТР" расширяет географию
С 16 по 18 мая здесь будет проходить второй литературный фестиваль «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР). В этом году организаторы обещают новые площадки, актуальные темы и широкий географический состав. Мероприятие проводится медиахолдингом «Примамедиа».
Международную повестку, как и годом ранее, будет поддерживать Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир». Самой многочисленной обещает быть делегация из Китайской Народной Республики. «Выпускники» первого ЛиТРа, академики ведущих центров русистики в Китае, известные издатели, детские писатели – таков предварительный состав участников из Поднебесной. Свои выступления готовят и в Республике Корея: как и делегаты КНР, корейские гости фестиваля отличаются отличным знанием русского языка. Своих творческих деятелей также готовятся представить Япония и Вьетнам. Кроме того, организаторы уточняют возможность участия отдельных персон из Франции.
Так, свой приезд подтвердил гость первого фестиваля Чжан Хунбо, генеральный директор Китайского общества коллективного управления авторскими правами на литературные произведения. Впервые в событии примет участие директор Института мировой литературы Шанхайского университета иностранных языков Чжэн Тиу. Также почтить своим вниманием литературный фестиваль решили высокие гости из Республики Корея: Ким Хён Тхэк, проректор по внешним связям, профессор Университета иностранных языков Хангук, а также Ким Сон Мён, директор Русского культурно-образовательного центра «Пушкинский дом», лауреат медали А.С. Пушкина.
Сейчас завершается работа над общей программой фестиваля. Известно, что международная повестка пройдет в виде стратегической сессии под общим название «Литературные мосты: навстречу друг другу». Важным отличием фестиваля является ориентация на результат – внимание участников дискуссии будет приковано к конкретным шагам для дальнейшего развития совместных литературных и книгоиздательских проектов, просветительской и образовательной деятельности.
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