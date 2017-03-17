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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Апреля, 07:25 |
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Почти 8000 соотечественников принял Дальний Восток в 2016 году
Таковы итоги реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом за прошедший год.
Ожидается, что в 2017 году в регион приедет еще около 3500 бывших жителей России и членов их семей.
Сегодня в программе участвуют семь субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области. На согласовании в Правительстве Российской Федерации находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Республику Саха (Якутия).
«Территории характеризует растущий рынок труда, высокая потребность в рабочих кадрах. Предусмотрена возможность повышения квалификации, переобучения, профориентации. Кроме того, дальневосточные субъекты, являясь приоритетными для заселения, предлагают очень емкие меры поддержки переезжающим», - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Чаще всего на Дальний Восток переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). В минувшем году больше всего соотечественников переехало в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, сегодня в макрорегионе создаются новые инструменты развития территорий, их главная задача - создание новых производств, а значит и новых рабочих мест.
«Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Чтобы люди приезжали сюда, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул глава ведомства.
Для переселенцев разработаны различные меры поддержки, так участники программы получают российское гражданство по ускоренной схеме, подъемные в размере 240 тысяч рублей и 120 тысяч на каждого члена семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице. Предусмотрены и другие меры поддержки - бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание и т.д.
Серьезной мерой поддержки является предоставление земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Ожидается, что интерес к возможностям развития частных хозяйств на дальневосточной земле будет расти.
Как отмечал вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: «Чем большее количество инструментов мы сейчас используем, тем больше надежды, что российский Дальний Восток станет удобным, комфортным местом для жизни людей».
Отметим, всего с 2007 года на территорию Дальнего Востока въехали 44500 соотечественников, из них 27800 - участники госпрограммы и 16600 - члены их семей.
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